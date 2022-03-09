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    禁俄石油進口 美國務院：每一滴石油都是烏克蘭人的鮮血

    美國國務次卿盧嵐表示：「澤倫斯基總統說的對，我們所消耗的每一滴俄羅斯石油，都是另一滴烏克蘭人灑出的鮮血。」（法新社）

    美國國務次卿盧嵐表示：「澤倫斯基總統說的對，我們所消耗的每一滴俄羅斯石油，都是另一滴烏克蘭人灑出的鮮血。」（法新社）

    2022/03/09 08:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登8日宣布，禁止進口俄羅斯石油、液態天然氣和煤炭，加強制裁俄羅斯。負責美國政治事務的國務次卿盧嵐（Victoria Nuland）接受《CNN》訪問時針對拜登禁令做出回應，盧嵐表示：「我們要記得，在這裡的反派惡棍是普廷總統，澤倫斯基總統說的對，我們所消耗的每一滴俄羅斯石油，都是另一滴烏克蘭人灑出的鮮血。」

    盧嵐指出，制裁的目的是要直接影響普廷，「現在我們必須懲罰他，但不幸的是，我們必須也讓俄羅斯人民感受到他對全球和平及安全做了什麼」。在理想狀況，禁止俄國能源進口對普廷來說是個戰略性的損失，若制裁能迫使普廷改變想法，美國也會做出相對應的回應。

    盧嵐表示，普廷正在失去戰車與飛機，更有成千上萬的士兵喪生，俄羅斯公民無法自由地觀看新聞、使用提款機及使用任何西方技術。盧嵐認為：「普廷的壓力越來越大，他遲早會覺醒，或者是俄羅斯人民會覺醒。」

    對於烏克蘭，盧嵐則說：「我認為我們所有人都欠烏克蘭人民一大筆債，因為在不斷犧牲的是他們，不僅是為了他們的民主，而且為了我們所有民主國家的民主。」

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