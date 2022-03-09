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    普廷將侵烏視為「輸不起的戰爭」 美國家情報總監：衝突將升級

    美國國家情報總監海恩斯認為，普廷將此次入侵視為一場「輸不起的戰爭」。（法新社）

    美國國家情報總監海恩斯認為，普廷將此次入侵視為一場「輸不起的戰爭」。（法新社）

    2022/03/09 08:20

    〔即時新聞／綜合報導〕全球關注俄烏戰況，美國眾議院情報委員會8日召開聽證會，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）認為，俄羅斯總統普廷將此次入侵視為一場「輸不起的戰爭」，暗示普廷可能會在不關心平民死傷的狀況下，持續升級衝突。

    根據《CNN》報導，海恩斯在聽證會中指出，美國情報部門評估普廷不太可能會被俄軍在烏克蘭遭受的傷亡嚇倒，他會更加努力地阻止烏克蘭加入北約。海恩斯表示，普廷上週宣布他正在提升核武力量的戰備狀態，此舉雖然非常不尋常，但可將其理解為普廷在「傳遞訊息」，而非對美國的直接威脅。海恩斯認為，普廷以此表明他試圖阻止北約捲入俄烏衝突，這才是普廷這樣做的主要目的。

    海恩斯表示，美國情報部門認為，普廷公開的「核武威脅」是阻止美國和北約參與戰爭及對烏克蘭提供額外支持的一部分，俄羅斯在戰爭前低估了烏克蘭的抵抗力量，但普廷可能仍相信俄羅斯能夠在軍事上擊敗烏克蘭，至於莫斯科當局的最終軍事目標為何，目前仍不清楚。

    中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）指出，普廷發動入侵是根據一系列的假設，包括烏克蘭軟弱無能，法國、英國等歐洲盟友厭惡風險、拒絕介入，如此一來俄軍就能以最小代價取得決定性勝利。但伯恩斯表示，現在每一項因素都證明普廷是錯的。

    伯恩斯認為，普廷對平民傷亡漠不關心，面對烏克蘭人民強烈反對，莫斯科當局也不太可能在烏克蘭建立一個傀儡政權或親俄領導階層，「烏克蘭人將繼續進行激烈且有效的抵抗」。

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