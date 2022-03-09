英國會歷史性演說 澤倫斯基：烏克蘭不會投降！

英國國會下議院全體起立向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）致敬。（法新社）

2022/03/09 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日在英國國會下議院發表歷史性演說，他呼籲英國採取更多行動，幫助烏克蘭與俄羅斯作戰，並要求將俄國視為「恐怖主義國家」。

綜合媒體報導，澤倫斯基是第1個在英國下議院的院會議場發表演說的外國領袖，他的演說長度約10分鐘，現場座無虛席，部分議員和官員甚至必須坐在階梯上。英國首相強森（Boris Johnson）、外交大臣（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）等高階官員均出席，開始演講前，全體起立鼓掌向澤倫斯基致意約40秒。

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澤倫斯基在演說中介紹至今已13天的俄羅斯入侵，他描述這場戰爭「不是我們發起，我們也不希望發生」，但烏克蘭現在不得不戰鬥。他說，「我們不想失去我們所擁有的，我們的國家烏克蘭，就像你們曾經不想失去你們的國家一樣，當時納粹開始與你的國家作戰，你不得不為英國而戰。」

澤倫斯基援引英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）1940年在同場地發表的著名演講《我們將戰鬥到底》的話說，「我們不會投降，我們不會輸，我們會走到最後。我們將在海上作戰，我們將在空中作戰，我們將保護我們的土地。我們將保衛我們的土地，無論代價如何。我們將在樹林里作戰，在田野裡作戰，在海灘上作戰，在城市和村莊裡作戰，在街道上作戰，我們將在山區作戰。」我還想說，「我們將在棄土堆上作戰，在卡利米烏斯河和聶伯河的岸邊作戰！我們不會投降！」

他還引述英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的名言「生存或毀滅」（to be or not to be），他強調烏克蘭堅決要生存、要自由，烏克蘭將不計代價奮戰到底，不投降，也不會失敗。

澤倫斯基最後呼籲，烏克蘭需要像英國的文明大國幫助，拜託強森加強對俄羅斯這個恐怖主義大國的制裁，協助確保烏克蘭空域安全，以具體行動彰顯大不列顛的偉大。

英國首相強森（Boris Johnson）率領高階官員出席澤倫斯基在下議院的演說。（法新社）

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