英國會歷史性演說 澤倫斯基：烏克蘭不會投降！

英國國會下議院全體起立向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)致敬。(法新社)

2022/03/09 08:12

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)8日在英國國會下議院發表歷史性演說,他呼籲英國採取更多行動,幫助烏克蘭與俄羅斯作戰,並要求將俄國視為「恐怖主義國家」。

綜合媒體報導,澤倫斯基是第1個在英國下議院的院會議場發表演說的外國領袖,他的演說長度約10分鐘,現場座無虛席,部分議員和官員甚至必須坐在階梯上。英國首相強森(Boris Johnson)、外交大臣(Liz Truss)、國防大臣華勒斯(Ben Wallace)等高階官員均出席,開始演講前,全體起立鼓掌向澤倫斯基致意約40秒。

澤倫斯基在演說中介紹至今已13天的俄羅斯入侵,他描述這場戰爭「不是我們發起,我們也不希望發生」,但烏克蘭現在不得不戰鬥。他說,「我們不想失去我們所擁有的,我們的國家烏克蘭,就像你們曾經不想失去你們的國家一樣,當時納粹開始與你的國家作戰,你不得不為英國而戰。」

澤倫斯基援引英國前首相邱吉爾(Winston Churchill)1940年在同場地發表的著名演講《我們將戰鬥到底》的話說,「我們不會投降,我們不會輸,我們會走到最後。我們將在海上作戰,我們將在空中作戰,我們將保護我們的土地。我們將保衛我們的土地,無論代價如何。我們將在樹林里作戰,在田野裡作戰,在海灘上作戰,在城市和村莊裡作戰,在街道上作戰,我們將在山區作戰。」我還想說,「我們將在棄土堆上作戰,在卡利米烏斯河和聶伯河的岸邊作戰!我們不會投降!」

他還引述英國大文豪莎士比亞(William Shakespeare)的名言「生存或毀滅」(to be or not to be),他強調烏克蘭堅決要生存、要自由,烏克蘭將不計代價奮戰到底,不投降,也不會失敗。

澤倫斯基最後呼籲,烏克蘭需要像英國的文明大國幫助,拜託強森加強對俄羅斯這個恐怖主義大國的制裁,協助確保烏克蘭空域安全,以具體行動彰顯大不列顛的偉大。

英國首相強森(Boris Johnson)率領高階官員出席澤倫斯基在下議院的演說。(法新社)

