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    俄侵烏逾2百萬難民出逃 專家：俄預謀製造難民危機

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭，據統計目前已有超過200萬烏克蘭難民湧入其他國家避難。（彭博）

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭，據統計目前已有超過200萬烏克蘭難民湧入其他國家避難。（彭博）

    2022/03/09 08:00

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯大舉入侵烏克蘭，據統計目前已有超過200萬烏克蘭難民湧入其他國家避難，其中波蘭就收容了超過120萬人，聯合國表示這是二戰以來歐洲增長最快的難民危機，專家也指出，烏克蘭難民危機恐超過敘利亞衝突的規模，並指波蘭無法獨自處理如此多的難民，並指在俄羅斯預謀下，讓歐盟面臨更大的壓力。

    據外媒報導，據聯合國統計，俄烏戰爭發生以來，至少已有超過200萬人逃離烏克蘭，其中波蘭接收了超過120萬名難民，匈牙利則是接收超過19萬人，斯洛伐克、摩爾多瓦、羅馬尼亞等也分別接收了大約14萬、8.3萬、8.2萬人。聯合國也指出，已有超過21萬人從這些國家轉移到其他歐洲國家。聯合國也指此次難民潮為二戰以來歐洲增長最快的難民危機。

    聯合官員表示，隨著難民不斷增加，也加劇波蘭面臨的壓力，並指目前的難民逃亡不會停止。雖然波蘭政府規劃了免費醫療服務與大眾運輸等援助，但大量的難民也嚴重影響波蘭的經濟與社會成本。

    波蘭維圖爾納的東方研究中心（Ośrodka Studiów Wschodnich，OSW）副主任科農丘克 （Wojciech Konończuk） 指出，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）製造巨大的社會緊張，雖然目前俄羅斯尚未控制烏克蘭和改變基輔政府，但也引發巨大的難民危機，讓歐盟面臨更大的壓力。要每週接收100萬名來自烏克蘭的難民，這是任何一個國家都無法單獨處理的數字，長期下來也將造成社會緊張。

    科農丘克也指出，近日烏克蘭平民區遭遇到更頻繁的攻擊，他認為這是俄羅斯有預謀的行動，將促使西方對基輔政府施壓，盡快在烏俄談判上達成共識。

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