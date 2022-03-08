不是美國.....紐時專欄：只有中國能阻止普廷侵略

塞爾維亞首都貝爾格勒群眾高舉普廷相片抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

2022/03/08 21:35

〔中央社〕知名專欄作家佛里曼今天在紐約時報發表文章指出，現在只有中國可能有能力阻止烏克蘭戰爭，而非美國。中國若宣布加入經濟制裁俄羅斯，或只要強烈譴責其入侵烏克蘭，可能就足以動搖普廷。

佛里曼（Thomas Friedman）並表示，如果中國現在不幫助阻止俄羅斯，各種制裁及自由世界的覺醒，除可能使俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）屈服，也意味著中國一旦奪取台灣，也可能會被相同方式對付。

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曾3度獲得普立茲獎的佛里曼今天以「為什麼習近平應該出手阻止俄羅斯」為題在紐時發表文章，提出上述看法。他並在文末點名質問中國國家主席：「習近平，你會怎麼選？」

佛里曼強調，在中國不出手下，俄羅斯可能因為各種制裁遭到非常嚴重的傷害，經濟影響波及四方，甚至可能促使普廷用核武器做出「不可想像的事」，可能會破壞甚至毀滅中國未來賴以生存的全球基礎。

他直指，為什麼習近平會想要採取這樣的立場（袖手旁觀）？這種立場，似乎會破壞他像普廷試圖奪取烏克蘭一樣「奪取台灣的夢想」。

佛里曼分析，全球正以3種「武器」在對付俄羅斯入侵烏克蘭。一是威力相當於核彈的經濟武器，由大國和最高權力者同時部署；二是擁有至高權力的個人、企業和社會團體，可在沒有任何政府命令下自行實施制裁和抵制；三是「精神和情感的武器」，在俄羅斯對烏克蘭野蠻攻擊下，自由世界已經因此被喚醒。

他表示，這3種武器應該足以引起中國的注意。而中國尤其應該牢記，雖然國家可能基於現實政治原因，選擇在某個時候取消制裁，但「非國家行為者」可能不會取消，因為他們是「高度去中心化」的組織。

佛里曼直指，中國在烏克蘭戰爭一開始，似乎本能地試圖將自己與上述現實隔離，而不是站出來幫忙扭轉普廷的侵略。對此他要向中國說的是：「祝你好運，中國不能同時連接又斷開」。

佛里曼最後說，他不僅希望中國領導人不要為了快速占領台灣孤注一擲，也希望北京與西方及其他許多國家一起反對普廷。如果這樣做，中國將成為真正的全球領導者；如果選擇「與不法之徒同流合汙」，那麼在肉眼可見的範圍內，世界將變得不那麼穩定、繁榮，尤其是中國，「習近平，你會怎麼選」？

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