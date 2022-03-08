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    俄羅斯入侵第13天！ 烏克蘭估俄軍損1.2萬兵力

    烏克蘭政府估計，俄羅斯入侵至今損失約1.2萬兵力、303輛坦克等。圖為損毀的俄軍坦克。（路透）

    烏克蘭政府估計，俄羅斯入侵至今損失約1.2萬兵力、303輛坦克等。圖為損毀的俄軍坦克。（路透）

    2022/03/08 21:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第13天，烏克蘭政府今天（8日）指出，俄軍入侵烏克蘭以來，已損失將近1萬2000名兵力，摧毀303輛坦克、80架直升機等軍備武器。

    烏克蘭國防部與外交部今天都發布訊息指出，俄羅斯在2月24日至3月7日這12天的入侵行動中，共損失將近1萬2千名士兵、303輛坦克、80架直升機、48架飛機、7架無人機、1036輛各式裝甲車、120座火砲、3艘船艦等軍備武器。

    俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際社會譴責，許多國家對俄羅斯發動金融制裁，也有不少企業選擇關閉或暫停在俄羅斯的業務，西方國家也考慮對俄國石油與天然氣出口實施禁運制裁。

    根據聯合國資訊，俄羅斯入侵已導致烏克蘭至少406名平民死亡，但聯合國強調，這只是目前可以交叉比對確認的數字，真實數據可能還高得多。

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