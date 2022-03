俄羅斯入侵第13天！ 烏克蘭估俄軍損1.2萬兵力

2022/03/08 21:12

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第13天,烏克蘭政府今天(8日)指出,俄軍入侵烏克蘭以來,已損失將近1萬2000名兵力,摧毀303輛坦克、80架直升機等軍備武器。

烏克蘭國防部與外交部今天都發布訊息指出,俄羅斯在2月24日至3月7日這12天的入侵行動中,共損失將近1萬2千名士兵、303輛坦克、80架直升機、48架飛機、7架無人機、1036輛各式裝甲車、120座火砲、3艘船艦等軍備武器。

俄羅斯入侵烏克蘭,引發國際社會譴責,許多國家對俄羅斯發動金融制裁,也有不少企業選擇關閉或暫停在俄羅斯的業務,西方國家也考慮對俄國石油與天然氣出口實施禁運制裁。

根據聯合國資訊,俄羅斯入侵已導致烏克蘭至少406名平民死亡,但聯合國強調,這只是目前可以交叉比對確認的數字,真實數據可能還高得多。

