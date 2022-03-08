「台灣人說QQ」啥意思？德國節目問這題 參賽者答錯失百萬獎金

日前播出的德國百萬大富翁益智節目中，一道問題為「在台灣，人們說食物QQ的，是什麼意思」？參賽者討論後選錯答案，錯失挑戰百萬獎金的機會。（擷取自YouTube）

2022/03/08 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人形容食物有彈性口感的用法「Q」、「QQ」，近日成為德國益智節目的考題，而參賽者就因為答錯，錯失了百萬元獎金。

日前播出的德國百萬大富翁益智節目中，一道問題為：「在台灣，人們說食物QQ的，是什麼意思？」答案選項

A.指形容媽媽的味道；

B.形容食物有嚼勁；

C.指食物含有酒精。

只見兩位參賽者討論、思考後，最終決定選擇C，錯失繼續挑戰百萬獎金的機會。

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對此，台灣網友紛紛表示「QQ的就是QQ的啊！！！很Q這樣！！」、「幫答題的QQ」、「這個QQ吃起來不夠Q，我QQ（語言的奧妙）」、「不覺得QQ很象形文字麻 就QQ呀」、「就QQ的啊 要解釋什麼啦」。

網紅馬丁日前也在臉書粉專PO文分享談到此事笑稱，QQ對台灣人而言就是無需解釋，一出生就內建在腦袋中啊！「誰知道遠在世界的某端，會有人因為這個題目錯失百萬獎金，哈哈哈哈哈哈哈哈」！

他還說，先前曾有一位美國人問他，你們台灣人常常說東西吃起來QQ的到底是什麼意思？他只能用英文回答他：「我不知道怎麼解釋，就是吃起來QQ的。」他也笑說，「哇哈哈哈哈哈哈有講跟沒講一樣，這才發現真的只有台灣人才會說QQ，真是神奇」。

而QQ一詞其實源自於台語「（食丘）嗲嗲」，根據教育部「台灣閩南語常用辭典」，形容食物軟而有彈性，嚼勁很夠。

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