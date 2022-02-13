耐力賽！《世紀帝國2》98hr史詩大戰 資源耗盡後爆笑結果曝光

Andre 離開電腦暫時小睡，Rubenstock趁此機會，找到一套方法得以無耗損，慢慢的磨掉 Andre 城堡的方法，並以此摧毀了兩座城堡，就再他將拆下最後一座城堡時， Andre 醒了過來，並立刻阻止了他。（擷取自Twitch）

2022/02/13 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕經典即時戰略連線遊戲《世紀帝國2》是不少人心中經典的回憶，至今也仍有大批玩家、粉絲。在日前的一場天梯對戰遊戲中，出現罕見景象，2名高手玩家在遊戲中耗盡所有資源，導致遊戲無法結束、陷入僵局，在一場遊戲內時間98小時（現實約為58小時）的遊戲中，出現「趁對方睡覺偷襲」、「驚醒發現被攻擊」等有趣戲碼，最後在其中一方斷線後，比賽終於畫下句點，也讓網友熱議。

《世紀帝國2》排名都約在100名左右的芬蘭玩家 Rubenstock 與羅馬尼亞玩家 Andre，日前在一場普通的天梯隊戰中，上演了這場驚世對戰。根據玩家討論區指出，《世紀帝國2》一場 1對1 的對戰時間普遍在30分鐘左右，3小時以後通常就會耗盡所有地圖資源，遊戲也會迅速結束。

請繼續往下閱讀...

這場比賽中，雙方戰局僵持，3小時後地圖所有資源都被開採完畢，而雙方資源也都使用見底，唯一剩下「修道院」建築裡的遺跡能生產資源，但雙方也都全力攻擊拆下了對方的「修道院」，然後資源也都不夠再生產修道院，也等於雙方都再也無法獲得任何資源，但由於雙方都各有「城堡」建築存在，而殘存的兵力都已不足夠再擊毀城堡，讓戰局正式停滯，變成一場耐力比賽。

遊戲時間30多小時後（現實約18小時後），Andre 離開電腦暫時小睡，Rubenstock趁此機會，找到一套方法得以無耗損，慢慢的磨掉 Andre 城堡的方法，並以此摧毀了兩座城堡，就在他準備拆下最後一座城堡時，Andre 醒了，並立刻阻止了他，讓 Rubenstock 沒辦法將遊戲終結，只能倖然領軍撤退，但也讓觀眾們看得大呼過癮。

最後，就在遊戲時間98小時54分又13秒，Rubenstock 網路與遊戲連線出現問題導致斷線，而 Andre 也收下了這場比賽的勝利，讓這場史詩大戰成為目前已知的《世紀帝國2》最長時間。

而這場比賽也在「Reddit」成為熱門討論話題，不少人認為應該增設時間限制機制，但其他網友紛紛表示「這種罕見狀況本身就非常的有趣」、「他們兩個應該玩的很開心」、「其實這種狀況應該不會真的100萬場才出現一次，說罕見也沒到特別罕見，只是在這種狀況發生之前，其中一方應該會先投降，才讓這種情況非常難得」、「我倒是覺得這種狀況說明遊戲設計有多好」、「認為沒必要增設一個機制防止100萬場才會出現一次的狀況」。

Rubenstock趁機偷拆城堡片段請見 TWITCH

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法