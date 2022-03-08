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    今年有望首飛！美軍次世代匿蹤戰略轟炸機B-21開始地面測試

    B-21轟炸機最新官方概念圖。（取自美國空軍官網）

    B-21轟炸機最新官方概念圖。（取自美國空軍官網）

    2022/03/08 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍第二代匿蹤戰略轟炸機B-21「突襲者」（Raider）正在緊鑼密鼓研發中，美方透露首架原型機已進入地面測試階段，預計今年將進行首飛。

    根據《Defense News》報導，空軍負責該採購專案的首席副助理部長科斯特洛（Darlene Costello）透露，現在已有6架B-21處於不同的生產階段，該機種的首飛也可望照計畫在今年進行，不過他沒透露B-21詳細的開發進程，負責研發B-21的諾斯洛普格魯曼公司，航空系統部門總裁瓊斯（Tom Jones）也證實，B-21初號機已展開地面測試。

    美國空軍也對B-21目前的研發進度感到滿意，在另一場圓桌會議上，空軍部長肯德爾（Frank Kendall）說，他對B-21迄今為止的開發感到滿意，「至少在的這個階段，B-21研發得非常好。」

    B-21「突襲者」是美國空軍研發中的遠程轟炸機，用於取代美軍現役的B-52,B-1和B-2幽靈戰略轟炸機，其代號B-21，意思是指二十一世紀的新型轟炸機，該轟炸機預計將於2026-2027年投入使用。

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