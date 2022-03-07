Uniqlo表態不撤店 柳井正：俄羅斯人一樣有生活的權利

柳井正宣佈，在俄羅斯的50家Uniqlo分店將繼續營運。（路透）

2022/03/07 23:58

〔編譯魏國金／台北報導〕《彭博》報導，俄羅斯入侵烏克蘭引發國際抵制，並掀起企業出走潮，但亞洲最大零售商、優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷公司（Fast Retailing）卻矢言將繼續在俄國營運，該公司執行長柳井正（Tadashi Yanai）指出，「衣服是生活必需品，俄羅斯人擁有與我們一樣生活的權利」；他說，儘管他反戰，且敦促每一個國家反戰，但旗下50家俄羅斯優衣庫分店將繼續營運。

報導說，柳井正的言論與一些全球最大品牌撤出或暫停俄國營運的行動背道而馳，該出走潮扭轉了自蘇聯1991年垮台以來，西方與其他外資企業長達30年的對俄投資潮流。

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柳井正曾說，他對施壓企業做出政治選擇的趨勢抱持質疑。去年四月他拒絕就使用中國新疆棉議題發表評論，此前一個月，傳出美國海關以強迫勞動為由，查扣一批優衣庫進口貨品。該公司也面臨法國調查。耐吉與其他品牌已承諾不會使用任何新疆棉，迅銷迄今尚未跟進，儘管該公司堅稱，其供應鏈沒有涉及強迫勞動。

俄國入侵烏克蘭引發國際譴責，並導致貿易限制與金融制裁，全球企業紛紛撤出俄國。迅銷最大對手Inditex SA暫時關閉旗下502家俄羅斯分店，並停止線上銷售。耐吉也關閉商店，汽車製造商包括BMW與通用汽車也暫停交貨。

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