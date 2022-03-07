外媒：英美特種部隊齊受訓 策劃救出澤倫斯基

消息人士指出，英國和美國特種部隊正展開特訓，預計派遣約70名英國空中特勤隊（SAS）和150名美國海軍三棲特戰部隊海豹突擊隊（SEAL）前往救出澤倫斯基。（圖/法新社、美聯社、路透，本報合成）

2022/03/07 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理班奈特（Naftali Bennett）近日與俄國總統普廷會面後得知，普廷確切清楚烏克蘭總統澤倫斯基的藏身處，對此據消息人士指出，英國和美國特種部隊正展開特訓，預計派遣約70名英國空中特勤隊（SAS）和150名美國海軍三棲特戰部隊海豹突擊隊（SEAL）前往救出澤倫斯基。

根據《太陽報》獨家報導，據消息人士指出，英國約有70名英國空中特勤隊，據傳已加入總數達150名的美國海豹突擊隊行列，目前共同待在立陶宛某個偏遠基地，一起接受特訓以及策劃救出澤倫斯基的夜間任務。

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報導指出，儘管澤倫斯基先前曾拒絕美國提出的救援計畫，更堅稱「我只需要彈藥，而不是搭車（逃出）」，然目前烏俄戰事情勢惡化，更傳出俄軍特種部隊已鎖定澤倫斯基，因此英國、美國欲先做好準備，待澤倫斯基一開口求救，即可展開救援行動。

英國某位資深消息人士透露，「目前最可能執行的方案是先將澤倫斯基接出基輔，在那裡我們將有飛機可以接走他，其中距離將至關重要」，對此英國國防部回應，「我方不便針對特種部隊給予任何評論」。

據消息人士指出，英國和美國正對特種部隊展開特訓，將可能派遣約70名英國空中特勤隊（SAS）和150名美國海軍三棲特戰部隊海豹突擊隊（SEAL）前往救出澤倫斯基。（美聯社）

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