俄軍對平民撤退路線開火！ 母子3人中彈亡、公車遭掃射8死

靠近首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）傳出遭俄軍鎖定平民的撤離路線進行轟炸。（路透）

2022/03/07 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭近日同意建立人道走廊的協議，讓馬立波與沃爾諾瓦哈雙城的民眾安全撤離，不過靠近首都基輔外郊的伊爾平（Irpin）卻傳出俄軍鎖定平民的撤離路線進行攻擊，對此伊爾平市長馬庫辛指出，有1輛載滿撤退居民的公車遭到俄軍掃射，目前已知有8人死亡，其中有2名兒童。

綜合外媒報導，烏克蘭國防官員透露，俄軍正準備對首都基輔發動全面進攻，目前戰車與機械化步兵等正朝著基輔外郊的城市伊爾平（Irpin）推進。

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當地媒體指出，伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）透露，有一輛搭載平民撤退的公車遭俄軍掃射，導致車上有8人死亡，其中則有2名是兒童，還有外媒直擊，1名母親帶著2名孩子逃亡途中，3人不幸遭到俄軍射殺，當場死亡，死者為1名8歲女童、她的弟弟與母親。

對此烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於6日表示，這些試圖從基輔郊區逃亡的烏國民眾或家庭，慘遭到俄軍無情砲擊，「對於遭到殺死的烏國平民感到憤恨不平，誓言要對犯下暴行的俄軍予以懲罰」。

聯合國於6日發布聲明表示，自上月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有約360多位平民死亡、1123位平民受傷，並指出實際上傷亡人數可能更多；另，根據烏克蘭緊急部門近期透露，則有多達2千位民眾死亡。

烏國民眾搭公車撤離伊爾平。（路透）

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