哈爾科夫逆襲！ 傳烏軍趁隙反攻重創俄軍 一路打到邊境

烏克蘭軍隊在哈爾科夫發起反攻重創俄軍（藍色處），一路推進至俄烏邊境。（圖擷取自ISW網站）

2022/03/06 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起全面進攻已進入第10天，在烏克蘭軍民全力抵抗下，俄軍進展有限，除奪取烏南戰略要地赫爾松（Kherson）外，首都基輔、第二大城哈爾科夫（kharkiv）、第三大城敖德薩（Odessa）仍被烏軍牢牢掌握，過去24小時俄軍沒有積極攻勢，疑似進入整補狀態，傳出烏軍在哈爾科夫趁隙反攻，重創俄軍前衛部隊，一路打至邊境。

美國華府智庫戰爭研究所（ISW，Institute for the Study of War）分析烏克蘭最新戰況，過去24小時俄軍未發動大規模攻勢，可能進入作戰的短期暫停，預計24至48小時後重啟對基輔、哈爾科夫、尼古拉耶夫（Mykolaiv）港以及可能有敖德薩等城市發動主要攻勢。

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不過在哈爾科夫的俄軍遭到烏軍逆襲，這是烏克蘭軍在哈爾科夫首次反攻，獲得不小成效，烏軍重創俄軍前線單位，並拍片聲稱殲滅了一隊俄軍裝甲車隊，奪下了30件俄軍裝備，據哈爾科夫州州長稱，當地烏軍向西北方向的反攻，一路反攻至烏俄邊境處，推進近50公里，且準備進一步向俄邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）推進，切斷俄軍在哈爾科夫補給線。

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