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    烏軍擊落俄機影片曝光 3枚未爆彈砸向民宅、飛行員被俘

    俄機上的未爆彈墜落於民宅。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    俄機上的未爆彈墜落於民宅。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    2022/03/06 12:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭截至3月6日為止已有11日，位於基輔東北方、靠近邊境的大城切爾尼戈夫（Chernihiv），北線俄軍在此處久攻不下，近日仍持續朝切爾尼戈夫轟炸打擊。烏克蘭武裝部隊在推特公佈多張俄軍軍機被擊落、飛行員被俘的照片及影片，其中一架被擊落的Su-34攻擊機上，有3枚炸彈墜落於民宅，雖然沒有爆炸，但當局仍緊急將周邊民眾撤離。

    烏克蘭武裝部隊在推特指出，這架Su-34在3月5日凌晨12點40分左右在切爾尼戈夫上空被擊落，Su-34殘骸落在郊外，機上兩名飛行員跳傘，但其中1人已死亡，另1人被俘。Su-34飛行員被俘的影片也在推特上公開，影片中烏軍成員圍繞該名飛行員，並持續對其審問。

    烏克蘭武裝部隊，表示機上有3枚FAB-500空投炸彈落在民宅周邊，當局正緊急疏散居民，以防炸彈引爆。烏克蘭武裝部隊也貼出Su-34殘骸與炸彈的照片，只見炸彈砸在民宅周邊，令人怵目驚心。

    烏克蘭武裝部隊公佈被擊落的Su-34攻擊機殘骸。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    烏克蘭武裝部隊公佈被擊落的Su-34攻擊機殘骸。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    俄機上的未爆彈墜落於民宅周邊。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

    俄機上的未爆彈墜落於民宅周邊。（圖擷取自烏克蘭武裝部隊Twitter）

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