無法坐視俄軍侵略 札波羅熱民眾傳擠爆募兵站

2022/03/06

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭最大的札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠4日遭到俄軍砲擊,導致核電廠設施起火,而俄軍兵鋒逼進札波羅熱也使得當地民眾群情激憤。推特流傳一段關於札波羅熱募兵站的影片,只見現場響應徵召、想加入國土防衛部隊的烏克蘭民眾數量眾多,同時也展現烏克蘭民眾抵抗侵略的決心。

近日在推特及美國論壇「Reddit」均流傳一段札波羅熱國土防衛隊招募站的影片,只見招募現場人山人海,許多當地民眾均熱烈響應,想加入國土防衛隊抵抗俄羅斯。「Reddit」貼文底下也有烏克蘭網友分享經驗,表示他的朋友排了整整兩天的隊還是沒排到。另一位烏克蘭網友表示,許多城市都要排上4到5小時,部分國土防衛隊甚至已經滿額,就算想參加也沒有名額了。

《加拿大廣播公司》(CBC)訪問了一位來自札波羅熱的25歲青年斯皮里迪斯(Ilias Spiridis),他過去一直在波蘭生活,不過在俄羅斯入侵烏克蘭之後,他便與同鄉朋友們從波蘭向東回到烏克蘭,欲加入民防部隊,協助烏克蘭武裝部隊保護札波羅熱。

斯皮里迪斯提到,他曾希望向當局領取步槍來武裝自己,但札波羅熱當局表示步槍已經發完了。斯皮里迪斯表示,雖然他有希臘血統,但是他在烏克蘭出生,他和「東行列車」上的其他人一樣,都自願抵抗俄羅斯侵略。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)日前在推特發文稱,已有6.6名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵行列,「這相當於12個旅的戰鬥力」。

