無法坐視俄軍侵略 札波羅熱民眾傳擠爆募兵站

俄軍持續向各重點大城進逼，烏克蘭民眾響應號召，加入國土防衛隊協助軍隊抵抗俄軍。圖為基輔民眾等待加入國土防衛隊。（美聯社）

2022/03/06 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠4日遭到俄軍砲擊，導致核電廠設施起火，而俄軍兵鋒逼進札波羅熱也使得當地民眾群情激憤。推特流傳一段關於札波羅熱募兵站的影片，只見現場響應徵召、想加入國土防衛部隊的烏克蘭民眾數量眾多，同時也展現烏克蘭民眾抵抗侵略的決心。

近日在推特及美國論壇「Reddit」均流傳一段札波羅熱國土防衛隊招募站的影片，只見招募現場人山人海，許多當地民眾均熱烈響應，想加入國土防衛隊抵抗俄羅斯。「Reddit」貼文底下也有烏克蘭網友分享經驗，表示他的朋友排了整整兩天的隊還是沒排到。另一位烏克蘭網友表示，許多城市都要排上4到5小時，部分國土防衛隊甚至已經滿額，就算想參加也沒有名額了。

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《加拿大廣播公司》（CBC）訪問了一位來自札波羅熱的25歲青年斯皮里迪斯（Ilias Spiridis），他過去一直在波蘭生活，不過在俄羅斯入侵烏克蘭之後，他便與同鄉朋友們從波蘭向東回到烏克蘭，欲加入民防部隊，協助烏克蘭武裝部隊保護札波羅熱。

斯皮里迪斯提到，他曾希望向當局領取步槍來武裝自己，但札波羅熱當局表示步槍已經發完了。斯皮里迪斯表示，雖然他有希臘血統，但是他在烏克蘭出生，他和「東行列車」上的其他人一樣，都自願抵抗俄羅斯侵略。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）日前在推特發文稱，已有6.6名烏克蘭男性從海外返國加入抗敵行列，「這相當於12個旅的戰鬥力」。

#Ukraine People are queuing up to join the territorial defense units in Zaporizhzhia in south-eastern Ukraine pic.twitter.com/tYU85DMfuF — Hanna Liubakova （@HannaLiubakova） March 5, 2022

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