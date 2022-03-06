澤倫斯基呼籲美國提供更多戰機 美方正在與波蘭協調（不斷更新）

烏俄戰火仍未平息，俄軍仍朝各重點城市推進。圖為民眾在基輔街頭設置路障。（路透）

2022/03/06 10:18

首次上稿：08:52

更新時間：10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間3月6日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

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＊澤倫斯基呼籲東歐各國提供戰機，美國白宮發言人則證實美方正在與波蘭合作，討論由波蘭向烏國提供戰鬥機的可能性。

＊澤倫斯基5日與美國國會議員團進行視訊通話，請求美國協助烏克蘭設立禁飛區，加大對俄羅斯的制裁，若西方國家不設禁飛區，就應該提供烏克蘭更多戰機來捍衛領空。

＊馬立波市長波成柯（Vadim Boychenko）透露，市內原本已準備好50輛加滿油的巴士，只需等待停火和人道走廊開放就能把人送出去，但俄軍又重新封鎖了走廊，在俄軍砲擊後巴士剩下30輛，雖然政府趕緊將巴士移到遠離轟炸的地方躲藏，但又被炸毀10輛，目前巴士只剩下20輛。

＊美國支付卡公司萬事達卡與Visa於美國時間5日皆宣布，將暫停在俄羅斯的業務運行，即日起停止所有交易。

＊普廷聲稱，若任何國家在烏克蘭上空設立禁飛區，將被視為介入武裝衝突。針對北約否決設立禁飛區的要求，烏克蘭總統澤倫斯基則痛斥北約軟弱。

＊俄軍同意在馬立波（Mariupol）與該城北方的沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火5小時，並讓平民得以撤離，不過俄軍實際上沒有完全停火。

＊土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan），6日確定與俄國總統普廷通話調停，希望能勸俄國停止侵略烏克蘭。

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