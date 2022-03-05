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    俄軍毀約狂轟 無國界醫師組織：馬立波事態嚴峻

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第10天，俄軍今（5）日違反局部暫時停火協議，持續轟炸烏南城市馬立波（Mariupol）。對此，無國界醫師組織（MSF）回報當地情況指出，目前民眾被砲火困在城中，所有物資極度匱乏，事態相當嚴峻。圖為MSF醫師4日在馬立波試圖搶救遭轟炸重傷的1歲男童，最終不幸失敗。（美聯社）

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第10天，俄軍今（5）日違反局部暫時停火協議，持續轟炸烏南城市馬立波（Mariupol）。對此，無國界醫師組織（MSF）回報當地情況指出，目前民眾被砲火困在城中，所有物資極度匱乏，事態相當嚴峻。圖為MSF醫師4日在馬立波試圖搶救遭轟炸重傷的1歲男童，最終不幸失敗。（美聯社）

    2022/03/05 23:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第10天，俄軍今（5）日違反局部暫時停火協議，持續轟炸烏南城市馬立波（Mariupol）。對此，無國界醫師組織（MSF）回報當地情況指出，目前民眾被砲火困在城中，所有物資極度匱乏，事態相當嚴峻。

    據《CNN》報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，俄軍今（5）日違反開通「人道走廊」的局部暫時停火協議，持續轟炸烏克蘭南部城市馬立波。

    對此，在當地進行人道救援的無國界醫師組織成員發出聲明指出，當地事態非常嚴峻，所有物資都極度匱乏。

    聲明表示：「現在狀況和最近幾天都一樣，昨晚開始砲聲越來越響也越來越近。我們昨天蒐集了一些雪和雨水來使用，我們也嘗試過去領免費的水源但隊伍太長了；也曾試著想要領到『社會』麵包，但完全不知道派發的時間和地點。人們說，很多雜貨店、賣場都被飛彈炸毀了，剩下的東西都被極度需要的人拿走了。沒電、沒水也沒有手機訊號，沒有任何人收到撤離的消息，藥局的藥也全部沒了。」

    此外，無國界醫師指出，戰爭來得太快，馬立波許多市民根本來不及逃跑，等於被砲火困在這座城市裡。

    無國界醫師組織行動總監賈梅特（Christine Jamet）也呼籲，必須儘快開設安全通道，讓瑪立波市民可以安全避難，包括無國界醫師組織的成員及其眷屬。

    賈梅特說：「市民不應該被困在戰場中，平民應當如願避難，也應當不必擔憂遭到攻擊。」

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