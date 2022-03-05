為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯食言！剛說停火卻續轟「人道走廊」 馬立波暫停逃難

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄軍今（5）日稍早同意從烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）與東部沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火，於台灣時間下午5點起5個小時內開設「人道走廊」，然而最新消息傳出，馬立波仍持續遭俄軍轟炸，市民難以逃脫。圖為馬立波今日遭轟炸的地點之一。（路透）

    俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄軍今（5）日稍早同意從烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）與東部沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火，於台灣時間下午5點起5個小時內開設「人道走廊」，然而最新消息傳出，馬立波仍持續遭俄軍轟炸，市民難以逃脫。圖為馬立波今日遭轟炸的地點之一。（路透）

    2022/03/05 19:09

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄軍今（5）日稍早同意從烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）與東部沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火，於台灣時間下午5點起5個小時內開設「人道走廊」，然而最新消息傳出，馬立波仍持續遭俄軍轟炸，市民難以逃脫。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，今（5）日稍早俄羅斯已同意自台灣時間下午5時起局部暫時停火5小時，在烏克蘭南部馬立波及東部沃爾諾瓦卡開設「人道走廊」。

    然而有最新消息傳出，馬立波副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）向《BBC》表示，俄軍仍持續轟炸該城市以及所謂「人道走廊」。

    奧爾洛夫說：「俄軍持續用砲火轟炸我們，這是瘋了！馬立波根本沒有停火，整個（人道走廊）路線也沒有停火。市民們已經準備好逃難了，但他們不可能逃得過這樣的砲火攻擊。」

    當地44歲的工程師亞歷山德（Alexander）也向《BBC》表示：「現在我在馬立波，我每3到5分鐘就聽到一次砲擊，所謂『綠燈走廊』（人道走廊）根本是子虛烏有，我看到已經逃出去的車子又折回來。」

    此外，人道走廊的盡頭處札波羅熱（Zaporizhzhia）也有傳出戰火，目前烏克蘭官方正積極與俄羅斯交涉談判中，確認俄軍有遵守停火協議。

    據悉，由於俄軍並不遵守暫時局部停火協議，目前馬立波市政府已經下令暫緩撤離。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自己的國家自己救！ 烏克蘭國防部：逾6.6萬男性返國參戰
    2022/03/05 18:37

    自己的國家自己救！ 烏克蘭國防部：逾6.6萬男性返國參戰
    歐美石油巨頭撤出俄國業務 日本進退兩難
    2022/03/05 18:27

    歐美石油巨頭撤出俄國業務 日本進退兩難

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    賑濟烏克蘭捐款總額突破2億 聯邦銀、自由時報系、瓏山林響應（不斷更新）
    2022/03/05 17:52

    賑濟烏克蘭捐款總額突破2億 聯邦銀、自由時報系、瓏山林響應（不斷更新）
    用生命捍衛國家！ 「烏克蘭英雄」少校指揮官抗俄戰死
    2022/03/05 17:50

    用生命捍衛國家！ 「烏克蘭英雄」少校指揮官抗俄戰死
    烏南城市馬立波宣布平民撤離 嚴禁脫離人道走廊路線
    2022/03/05 16:28

    烏南城市馬立波宣布平民撤離 嚴禁脫離人道走廊路線
    俄羅斯空軍踢鐵板！烏克蘭軍方宣布擊落蘇愷34戰機
    2022/03/03 23:11

    俄羅斯空軍踢鐵板！烏克蘭軍方宣布擊落蘇愷34戰機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播