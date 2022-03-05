俄羅斯食言！剛說停火卻續轟「人道走廊」 馬立波暫停逃難

俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄軍今（5）日稍早同意從烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）與東部沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火，於台灣時間下午5點起5個小時內開設「人道走廊」，然而最新消息傳出，馬立波仍持續遭俄軍轟炸，市民難以逃脫。圖為馬立波今日遭轟炸的地點之一。（路透）

2022/03/05 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭進入第10日，俄軍今（5）日稍早同意從烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol）與東部沃爾諾瓦卡（Volnovakha）暫時停火，於台灣時間下午5點起5個小時內開設「人道走廊」，然而最新消息傳出，馬立波仍持續遭俄軍轟炸，市民難以逃脫。

綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，今（5）日稍早俄羅斯已同意自台灣時間下午5時起局部暫時停火5小時，在烏克蘭南部馬立波及東部沃爾諾瓦卡開設「人道走廊」。

請繼續往下閱讀...

然而有最新消息傳出，馬立波副市長奧爾洛夫（Serhiy Orlov）向《BBC》表示，俄軍仍持續轟炸該城市以及所謂「人道走廊」。

奧爾洛夫說：「俄軍持續用砲火轟炸我們，這是瘋了！馬立波根本沒有停火，整個（人道走廊）路線也沒有停火。市民們已經準備好逃難了，但他們不可能逃得過這樣的砲火攻擊。」

當地44歲的工程師亞歷山德（Alexander）也向《BBC》表示：「現在我在馬立波，我每3到5分鐘就聽到一次砲擊，所謂『綠燈走廊』（人道走廊）根本是子虛烏有，我看到已經逃出去的車子又折回來。」

此外，人道走廊的盡頭處札波羅熱（Zaporizhzhia）也有傳出戰火，目前烏克蘭官方正積極與俄羅斯交涉談判中，確認俄軍有遵守停火協議。

據悉，由於俄軍並不遵守暫時局部停火協議，目前馬立波市政府已經下令暫緩撤離。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法