德國飛彈援助烏克蘭 德媒曝：「過期品」發霉不能用

德國政府承諾援助烏克蘭2700枚Strela防空飛彈，但德媒報導，有些飛彈發射裝置已發霉，有些彈體上有裂痕，至少700枚無法正常使用。（路透檔案照）

2022/03/05 22:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯入侵，各國紛紛軍援助烏抗俄。然而，德媒披露，德國政府好不容易決定提供上百枚防空飛彈等武器，但這些冷戰時期的「過期品」保養不佳，有些甚至還發霉，根本無法使用。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）、《每日快報》（Daily Express）5日指出，德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）披露，德國國防部一份機密報告指出，德國政府先前承諾援助烏國的2700枚Strela防空飛彈，被裝在潮濕的箱子中，飛彈本身已腐蝕或氧化，經手的人必須穿戴防護裝置才能觸碰。且有些飛彈發射裝置已發霉，有些彈體上有裂痕，至少700枚無法正常使用。

請繼續往下閱讀...

報導進一步指出，Strela飛彈由前蘇聯製造，已有35年歷史，目前德國的庫存飛彈是東德國家人民軍所遺留下來，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）從2014年起就不再於演習中使用，原本已被標記要毀棄，卻因環保因素而作罷。報導批評，把這些飛彈轉交烏國，「是德國的恥辱」。

德國最初僅打算提供5000個頭盔給烏國，結果遭到恥笑。隨著烏國面臨更大威脅，德國總理蕭茲2月26日宣布擴大軍援，將運交烏國1000件反坦克火箭發射器、500枚「刺針」（Stinger）防空飛彈、9門榴彈砲等武器給烏克蘭，同時也將捐贈14輛裝甲車和1萬公噸燃料，以及2700枚Strela飛彈。但隨著德媒揭露Strela飛彈可能無法使用，柏林當局恐怕會面臨更多批評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法