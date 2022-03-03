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    俄軍無線電交談疑被攔截！ 烏軍插播嗆聲...爆笑對話曝光

    傳出俄軍用無線電交談時被烏軍攔截竊聽，烏軍還直接嗆聲要俄軍棄械投降否則下場會完蛋，雙方對話錄音也在網路上曝光，雖無法證實真偽，但仍引發網友熱烈討論。（美聯社）

    傳出俄軍用無線電交談時被烏軍攔截竊聽，烏軍還直接嗆聲要俄軍棄械投降否則下場會完蛋，雙方對話錄音也在網路上曝光，雖無法證實真偽，但仍引發網友熱烈討論。（美聯社）

    2022/03/03 19:17

    〔即時新聞／綜合報導〕有夠落漆！俄羅斯入侵烏克蘭遭頑強抵抗，不僅後勤缺糧缺油屢傳問題，甚至還傳出俄軍用無線電交談時被烏軍攔截竊聽，烏軍還直接嗆聲要俄軍棄械投降否則下場會完蛋，雙方對話錄音也在網路上曝光，雖無法證實真偽，但仍引發網友熱烈討論。

    論壇Reddit烏克蘭板有網友貼出俄羅斯入侵烏克蘭期間，使用無線電交談時被烏軍「插播」的錄音檔，雙方對話內容為：

    俄軍1：（無法）前往戰車戰鬥...第四組，你能收到嗎？

    俄軍2：收到...你為何不來，能收到嗎？

    此時烏軍突然插播並用髒話嗆聲

    烏軍1:有什麼不理解的？

    烏軍2:兄弟，別準備防守了，最好趕快投降，你們都完蛋了。接著出現機槍發射的聲音

    烏軍2:只想說清楚，我們要用標槍（飛彈）一個一個幹掉你們，直到X你媽為止。

    俄軍1:你自X吧，混蛋死娘炮

    烏軍2:混蛋死娘炮，你他X在我的土地上，你等著（被當肥料）餵我們的蟲吧，「你這個裝滿X液的保險套」

    俄軍1:閉嘴啦混蛋

    俄軍2:你他X的智障和狗屎

    雖然尚無法確認相關錄音檔是否為俄軍與烏軍的對談，但該錄音檔在Reddit曝光後仍引發網友熱議，消息傳到PTT後也引發台灣網友熱烈討論，狂笑「真的是無線電被人聽光光，太蠢了」、「笑死。語言相通還自相殘殺，侵略者真該死」、「被插播 有點好笑」、「笑死 小孩子吵架喔」、「打線上遊戲全頻道互噴一樣==」、「俄軍頻道突然變成尬廣跟上」、「笑了，蠻嘴砲的互噴」、「有像國高中生8+9屁孩互罵」。

    另外，美國《紐約時報》近日引述美國國防部高層指出，有俄羅斯部隊「故意在車輛的油箱上打洞」藉此逃避作戰，顯示俄軍士氣可能相當低落，還有部分俄羅斯部隊仍在使用「雙向無線電對講機」進行通訊，使得通訊內容更易被攔截，因此烏軍可輕易地干擾俄軍通訊。

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