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    烏克蘭情侶連夜搭車逃往匈牙利 抵達後激動擁吻彼此

    俄羅斯工程師米盧布林與他的烏克蘭女友，花費了5天終於抵達匈牙利境內，且順利搭上前往首都布達佩斯特的火車，2人在鏡頭前開心擁吻，並準備邁向下一階段的人生。（路透）

    俄羅斯工程師米盧布林與他的烏克蘭女友，花費了5天終於抵達匈牙利境內，且順利搭上前往首都布達佩斯特的火車，2人在鏡頭前開心擁吻，並準備邁向下一階段的人生。（路透）

    2022/03/03 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯轟炸烏克蘭境內多處地區，烏國許多民眾被迫逃出鄰國保命，外媒近日採訪一對俄羅斯籍工程師與他的烏克蘭籍女友，花費了5天連夜搭車終於抵達匈牙利，且順利搭上前往首都布達佩斯特的火車，2人在鏡頭前開心擁吻，並準備邁向下一階段的人生。

    綜合外媒報導，俄羅斯工程師米盧布林（Mikhail Liublin）透露，自己原本住在烏克蘭約1年時間，俄軍於上月24日入侵烏克蘭後，他與不願具名的烏克蘭女友花費5天連夜搭火車與公車逃亡，最終2人順利抵達匈牙利。

    盧布林透露，在這5天逃亡期間，周遭不斷地發生砲火、槍擊等事件，自己和女友數次認為可能無法逃亡成功，沒想到能夠抵達匈牙利境內，在鏡頭前2人開心又激動地擁吻，就在訪問結束不久後，2人順利搭上前往匈牙利首都布達佩斯（Budapest）的火車，邁向人生下一個階段。

    盧布林說，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）應接受審判，俄羅斯也將因這場戰爭付出多年努力的代價，祈禱烏克蘭能夠堅守陣地，善良和真相終將獲勝。

    據聯合國難民署表示，烏克蘭人口統計至2020年底約有4400萬人，在過去1週內高達約100萬人跨境離開烏克蘭，相當於在7天內有2％的烏克蘭人口遷移，遷移速度是本世紀史無前例。

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