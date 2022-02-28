基輔現況曝光！載妻兒逃難800公里出境 夫返戰場保國作戰

來自烏國1名31歲人妻達瑞娜透露，丈夫花費3天開車載她抵達匈牙利邊境，就立刻返回基輔為國作戰，自己與其他難民排隊長達數十小時後才獲准入境，目前則住在紅十字會的帳篷內。烏國民眾乘坐夜間火車逃到匈牙利。（彭博）

2022/02/28 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連日以來對烏國境內地區猛烈轟炸，導致大量烏國民眾逃往邊界，以尋求波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰國庇護，其中來自烏國1名31歲人妻透露，丈夫花費3天開車載她抵達匈牙利邊境，就立刻返回基輔為國作戰，自己與其他難民排隊長達數十小時後才獲准入境，目前則住在紅十字會的帳篷內。

根據《CNN》報導，31歲人妻達瑞娜（Daryna）透露，她的先生奧列格（Oleg）為了保障自己安全，花費3天從基輔連夜開車，載自己前往鄰國匈牙利的邊境，整趟路線約為800公里，當時奧列格將自己放下車後，就直接開車返回基輔以保衛國家。

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達瑞娜提到，「基輔現在到處都是俄軍，由於他們開著坦克、火箭彈入侵城市轟炸後導致到處失火，情況非常糟糕，許多從東北大城哈爾科夫（Kharkiv）逃出的難民，街道上塞滿人群，還有人帶著小孩」，接著說，自己與其他難民在邊境等待約10個小時後，才獲准步行進入匈牙利邊境的另一側，目前暫住紅十字會搭建的帳篷內。

。烏國民眾逃亡到匈牙利避難所。（彭博）

位於匈牙利布達佩斯的火車站。（路透）

烏國首都基輔遭俄軍轟炸。（路透）

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