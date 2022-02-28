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    狀告國際刑事法院 立陶宛：有足夠資料懷疑俄犯戰爭罪

    俄羅斯入侵烏克蘭進入第5天，立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte，見圖）今（28）日宣布，將提出申請要求國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官調查俄羅斯是否犯下戰爭罪及反人類罪。（歐新社檔案照）

    俄羅斯入侵烏克蘭進入第5天，立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte，見圖）今（28）日宣布，將提出申請要求國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官調查俄羅斯是否犯下戰爭罪及反人類罪。（歐新社檔案照）

    2022/02/28 20:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第5天，立陶宛今（28）日宣布，將提出申請要求國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）檢察官調查俄羅斯是否犯下戰爭罪及反人類罪。

    綜合外媒報導，俄羅斯入侵烏克蘭引起國際公憤、歐洲局勢動盪，近日也傳出俄軍飛彈襲擊住宅、衝撞民用車輛等情事，對此，立陶宛政府今（28）日表示，已準備好向國際刑事法院申請，針對俄羅斯侵烏可能犯下的戰爭罪及反人類罪進行調查。

    立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）在電視轉播的內閣會議上表示：「（俄侵烏戰爭）每天都有新的資料釋出，我們已經有足夠的數量可以（向國際刑事法院）提出申請。」

    據悉，立陶宛是歐洲率先對俄封鎖領空的眾多國家之一，也在24日俄羅斯入侵烏克蘭當天立刻宣布進入緊急狀態，唯恐成為俄羅斯野心的下一個目標。

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