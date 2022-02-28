勇！大批烏克蘭民眾肉身擋車 逼停俄軍戰車

網路傳出2段影片，只見大批烏克蘭人直接站在戰車面前，迫使俄羅斯戰車停駛。（擷取自推特）

2022/02/28 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏克蘭境內部分地區出現俄羅斯戰車、部隊，令人心慌。但網路也傳出2段影片，只見大批烏克蘭人直接站在戰車面前，迫使俄羅斯戰車停駛。

關注俄烏衝突的推特帳號「Militaryland.net」27日發表影片，表示許多烏克蘭的平民，在切爾尼戈夫州的小鎮高利烏高夫卡以肉身阻擋戰車，影片可見，並非僅1、2人上前阻擋戰車，而是密密麻麻的人群擠在一起，毫不畏懼危險地站在戰車前。另一段影片中，還有警察挺身而出與烏克蘭平民站在一起阻擋坦克。

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影片下方，網友紛紛表示「多麼強大的力量」、「世界和勇敢的烏克蘭人站在一起」、「烏克蘭精神令人敬畏」、「勇敢的人們」、「人民的力量」、「人體盾牌」、「好美」、「上帝保佑他們」、「俄羅斯士兵看起來比普廷文明多了」、「俄羅斯士兵也根本不想傷害烏克蘭人」、「俄羅斯士兵喪失鬥志了嗎？還是他們知道整個世界都在反對他們？」

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