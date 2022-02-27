中國網紅嘴賤留言！烏克蘭媒體報導點怒火 強國留學生怕爆

一名中國留學生躲在避難處拍攝影片，背景可聞當地烏克蘭民眾情緒激烈，不斷大聲交談，而留學生表示，很多中國人在網路上調侃烏克蘭打久一點，人死越多越好，這樣就可以娶烏克蘭小媳婦，而這樣的言論已經被烏克蘭媒體集中翻譯報導。（擷取自推特）

2022/02/27 20:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面入侵烏克蘭，中國網路卻出現留言稱「希望烏克蘭能打久一點、死得好，好讓中國人接收烏克蘭正妹當老婆」。對此，有正在烏克蘭避難的留學生憤怒說，相關言論已被烏克蘭媒體翻譯報導，現在他們連自己是中國人都不敢說，只能謊稱是日本人，他也痛批同胞：「多虧你們，你們就這麼缺老婆嗎？你們連人都不是了！」他甚至說，聽到傳聞疑似已有中國人遭槍擊。

一名中國留學生日前在社群媒體PO出當地媒體報導，戲稱中國一些網友希望烏克蘭戰爭打久一點，他們想娶烏克蘭正妹為老婆，或稱很榮幸讓烏克蘭年輕女子來家裡避難的留言，已經被大量翻譯報導，而當地已經開始出現反華情緒，留學生難以和當地人躲進防空洞避難，在路上也不敢透露自己是中國人。

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對此，還有一名中國留學生躲在避難處拍攝影片，背景可聞當地烏克蘭民眾情緒激烈，不斷大聲交談，而留學生表示，很多中國人在網路上調侃烏克蘭打久一點，人死越多越好，這樣就可以娶烏克蘭小媳婦，而這樣的言論已經被烏克蘭媒體集中翻譯報導，所有烏克蘭都知道了，現在基輔防空洞、地鐵裡面，大家都直接問中國留學生是不是真的這樣想？讓很多中國留學生都不敢待在裡面了。

留學生說，希望國內鍵盤俠能留點口德，給一點生存機會。他有朋友走在路上就直接被問是哪國人？讓他們嚇得直稱「日本人」，「我們連是中國人都不敢說！」他也痛批同胞：「多虧你們，你們就這麼缺老婆嗎？你們連人都不是了！」

最後他表示，聽說已經有中國人被槍擊，以後在這裡有多少中國人被打死、槍殺，「這全都是多虧你們這些見盤俠的功勞」。

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