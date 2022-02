美議員︰俄原始侵略計畫曝光 開戰48小時拿下基輔、72小時亡烏

2022/02/27 17:08

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾72小時,儘管傳出第二大城哈爾科夫進入巷戰階段,但首都基輔仍牢牢掌握在烏克蘭手中,美國情報委員會主席、參議員盧比歐(Marco Rubio)揭露普廷計畫,在烏克蘭堅守下,俄羅斯72小時亡烏計畫宣告破滅。

參議院情報委員會主席、共和黨資深參議員盧比歐今在推特上揭露普廷入侵烏克蘭計畫,開戰12小時取得制空權、36小時摧毀烏克蘭軍事通訊,繞過主要都會區,切穿烏東守軍,在開戰48小時內包圍基輔,迫使烏克蘭政府流亡,最後在入侵72小時內扶植親俄傀儡政權;盧比歐狠酸普廷,目前為止他一項目標都沒達成。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)也在推特上表示,72小時過去了,烏克蘭不只是站著,還自信地與俄羅斯戰鬥,我們向世界展示了我們不要害怕俄羅斯,要堅強並擊退它。

We know what #Putin’s plan was:



- air dominance in first 12 hours



- Destroy #Ukraine military comms in 36 hours



- Bypass major urban areas,cut off Eastern Army,encircle #Kyiv & get govt to flee within 48 hours



-Install puppet govt within 72 hours



He is still 0 for 4