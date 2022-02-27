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    美議員︰俄原始侵略計畫曝光 開戰48小時拿下基輔、72小時亡烏

    參議員盧比歐（Marco Rubio）揭露普廷計畫，在烏克蘭堅守下，俄羅斯72小時亡烏計畫宣告破滅。（歐新社）

    參議員盧比歐（Marco Rubio）揭露普廷計畫，在烏克蘭堅守下，俄羅斯72小時亡烏計畫宣告破滅。（歐新社）

    2022/02/27 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已逾72小時，儘管傳出第二大城哈爾科夫進入巷戰階段，但首都基輔仍牢牢掌握在烏克蘭手中，美國情報委員會主席、參議員盧比歐（Marco Rubio）揭露普廷計畫，在烏克蘭堅守下，俄羅斯72小時亡烏計畫宣告破滅。

    參議院情報委員會主席、共和黨資深參議員盧比歐今在推特上揭露普廷入侵烏克蘭計畫，開戰12小時取得制空權、36小時摧毀烏克蘭軍事通訊，繞過主要都會區，切穿烏東守軍，在開戰48小時內包圍基輔，迫使烏克蘭政府流亡，最後在入侵72小時內扶植親俄傀儡政權；盧比歐狠酸普廷，目前為止他一項目標都沒達成。

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）也在推特上表示，72小時過去了，烏克蘭不只是站著，還自信地與俄羅斯戰鬥，我們向世界展示了我們不要害怕俄羅斯，要堅強並擊退它。

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