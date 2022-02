分析俄軍最新動向 美智庫：擬直取基輔、南方戰線需留意

ISW貼出俄軍最新占領地區,並分析俄軍動向。(圖擷取自ISW網站)

2022/02/27 12:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,雙方激烈交戰,美國華府智庫戰爭研究所(ISW,Institute for the Study of War)貼出俄軍截至美東時間26日下午1點(台灣時間27日凌晨2點)為止所佔領的烏克蘭地區。ISW指出,俄軍在哈爾科夫(Kharkiv)及切爾尼戈夫(Chernihiv)遭遇強烈抵抗,俄軍擬繞過這兩城,持續朝基輔推進,且俄羅斯在烏克蘭南方持續進軍十分危險,需持續留意。

ISW指出,俄烏戰線分成4條戰線,分別是從北方白俄羅斯路線進攻基輔、從俄國邊境入侵烏克蘭東北、第二大城哈爾科夫、從烏東頓巴斯地區進軍、從克里米亞半島北上入侵烏克蘭南部。

ISW表示,俄軍未能像原先計劃的用機械化部隊及空中打擊包圍基輔,目前正沿著聶伯河西岸及基輔東北地區持續向基輔推進。且俄軍對基輔東北方的切爾尼戈夫以及邊境的哈爾科夫的攻擊行動遭遇強烈抵抗,在戰術設計和執行上成效都很差,因此俄軍選擇繞過這兩座城市,繼續朝基輔進軍。

ISW示警,俄軍在烏克蘭南部的不斷推進,有可能破壞烏克蘭在北部和東北部的成功防禦,俄烏兩軍在黑海的關鍵城市赫爾松(Kherson)激烈交戰,赫爾松數度易手,目前是烏軍重新奪回赫爾松,

ISW指出,位於烏克蘭南部的俄軍停止了對敖德薩(Odessa)的進攻,但仍有部分俄軍留在聶伯河西岸,正在向尼古拉耶夫(Mykolaiv)推進,目前俄軍推進主軸已轉向扎波羅熱(Zaporizhie)和馬里烏波爾(Mariupol)。馬里烏波爾面臨兩線俄軍夾攻,南線俄軍已佔領馬里烏波爾東方的港口城市別爾江斯克(Berdyansk),位於烏東的親俄勢力及俄軍同樣也威脅著馬里烏波爾。

至於烏東的頓巴斯(Donbass)戰區,親俄的頓內茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Louhansk)以及俄軍目前並無太多進攻行動,目的可能仍主要是牽制駐紮於烏東的烏軍。

烏俄兩軍在哈爾科夫爆發激烈戰鬥。圖為哈爾科夫戰區。(路透)

ISW認為,俄軍將加強兵力向基輔進軍。圖為基輔近郊。(歐新社)

俄軍進攻行動受到激烈抵抗。圖為烏克蘭軍醫檢視俄軍士兵是否存活。(法新社)

