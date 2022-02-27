捍衛家園！烏克蘭人「肉身擋坦克」影片曝光 跪地攔阻俄軍

網傳影片顯示，英勇的烏克蘭民眾以肉身阻擋俄軍坦克車隊。（翻攝自推特，本報合成）

2022/02/27 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事進入第4天，烏克蘭各地持續遭受猛烈砲擊，但烏國人民毫不畏懼，軍民勇敢抗俄的事蹟不斷傳出，推特上最新流傳一段烏克蘭民眾為了護衛家園，以肉身阻擋俄軍坦克車隊的影片，手無寸鐵的平民英勇抗爭的畫面令人鼻酸。

根據《CNN》報導，該則網傳影片已獲證實，事件發生在26日，地點就在距烏克蘭首都基輔北方約170公里的城市巴克馬赤（Bakhmach），據悉該路段是俄軍自白俄羅斯進入基輔的要道。

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由曝光的影片可見，數位烏克蘭民眾聚集在俄軍坦克車隊行進的路線上，並將腳踏車等物品扔向坦克，試圖拖延甚至阻擋軍隊前進。其中1人更直接爬上坦克抵抗，俄軍疑似為甩開男子進而加速，導致男子從坦克上摔下，幾乎要遭坦克輾過，沒想到他仍未放棄，隨即又以雙手抵在坦克前方，跪地懇求俄軍撤離，最後男子在旁人的勸阻下才被帶離，但他仍激憤地指著俄軍大罵。

更令人動容的是，正當俄軍準備繼續前進，其他民眾再度接二連三上前攔阻，展現團結死守家園的意志，最終坦克轉向加足馬力才突破包圍。

《CNN》主播指出，了不起的烏克蘭人民正竭盡所能阻止俄國侵略，即便是未曾受過訓練的民眾，也願意毅然決然拿起槍枝作戰，甚至以肉身抵擋行進間的坦克，一切只為保衛自己的國家、家庭以及文化。

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr — Christo Grozev （@christogrozev） February 26, 2022

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