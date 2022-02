捍衛家園！烏克蘭人「肉身擋坦克」影片曝光 跪地攔阻俄軍

2022/02/27 11:17

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰事進入第4天,烏克蘭各地持續遭受猛烈砲擊,但烏國人民毫不畏懼,軍民勇敢抗俄的事蹟不斷傳出,推特上最新流傳一段烏克蘭民眾為了護衛家園,以肉身阻擋俄軍坦克車隊的影片,手無寸鐵的平民英勇抗爭的畫面令人鼻酸。

根據《CNN》報導,該則網傳影片已獲證實,事件發生在26日,地點就在距烏克蘭首都基輔北方約170公里的城市巴克馬赤(Bakhmach),據悉該路段是俄軍自白俄羅斯進入基輔的要道。

由曝光的影片可見,數位烏克蘭民眾聚集在俄軍坦克車隊行進的路線上,並將腳踏車等物品扔向坦克,試圖拖延甚至阻擋軍隊前進。其中1人更直接爬上坦克抵抗,俄軍疑似為甩開男子進而加速,導致男子從坦克上摔下,幾乎要遭坦克輾過,沒想到他仍未放棄,隨即又以雙手抵在坦克前方,跪地懇求俄軍撤離,最後男子在旁人的勸阻下才被帶離,但他仍激憤地指著俄軍大罵。

更令人動容的是,正當俄軍準備繼續前進,其他民眾再度接二連三上前攔阻,展現團結死守家園的意志,最終坦克轉向加足馬力才突破包圍。

《CNN》主播指出,了不起的烏克蘭人民正竭盡所能阻止俄國侵略,即便是未曾受過訓練的民眾,也願意毅然決然拿起槍枝作戰,甚至以肉身抵擋行進間的坦克,一切只為保衛自己的國家、家庭以及文化。

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr