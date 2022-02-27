為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    捍衛家園！烏克蘭人「肉身擋坦克」影片曝光 跪地攔阻俄軍

    網傳影片顯示，英勇的烏克蘭民眾以肉身阻擋俄軍坦克車隊。（翻攝自推特，本報合成）

    網傳影片顯示，英勇的烏克蘭民眾以肉身阻擋俄軍坦克車隊。（翻攝自推特，本報合成）

    2022/02/27 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事進入第4天，烏克蘭各地持續遭受猛烈砲擊，但烏國人民毫不畏懼，軍民勇敢抗俄的事蹟不斷傳出，推特上最新流傳一段烏克蘭民眾為了護衛家園，以肉身阻擋俄軍坦克車隊的影片，手無寸鐵的平民英勇抗爭的畫面令人鼻酸。

    根據《CNN》報導，該則網傳影片已獲證實，事件發生在26日，地點就在距烏克蘭首都基輔北方約170公里的城市巴克馬赤（Bakhmach），據悉該路段是俄軍自白俄羅斯進入基輔的要道。

    由曝光的影片可見，數位烏克蘭民眾聚集在俄軍坦克車隊行進的路線上，並將腳踏車等物品扔向坦克，試圖拖延甚至阻擋軍隊前進。其中1人更直接爬上坦克抵抗，俄軍疑似為甩開男子進而加速，導致男子從坦克上摔下，幾乎要遭坦克輾過，沒想到他仍未放棄，隨即又以雙手抵在坦克前方，跪地懇求俄軍撤離，最後男子在旁人的勸阻下才被帶離，但他仍激憤地指著俄軍大罵。

    更令人動容的是，正當俄軍準備繼續前進，其他民眾再度接二連三上前攔阻，展現團結死守家園的意志，最終坦克轉向加足馬力才突破包圍。

    《CNN》主播指出，了不起的烏克蘭人民正竭盡所能阻止俄國侵略，即便是未曾受過訓練的民眾，也願意毅然決然拿起槍枝作戰，甚至以肉身抵擋行進間的坦克，一切只為保衛自己的國家、家庭以及文化。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基輔住宅大樓遭飛彈轟爆 俄羅斯：烏克蘭自己打的
    2022/02/26 22:48

    基輔住宅大樓遭飛彈轟爆 俄羅斯：烏克蘭自己打的
    基輔面臨生死保衛戰 傍晚5點起厲行宵禁
    2022/02/26 20:47

    基輔面臨生死保衛戰 傍晚5點起厲行宵禁

    年過三十易發福 體內這個濃度不夠！
    畫面曝光！俄軍逼近烏克蘭國防部 基輔周邊要道爆戰火
    2022/02/26 18:10

    畫面曝光！俄軍逼近烏克蘭國防部 基輔周邊要道爆戰火
    防俄軍斬首行動 華郵：美國準備助烏克蘭總統「撤離基輔」
    2022/02/26 11:18

    防俄軍斬首行動 華郵：美國準備助烏克蘭總統「撤離基輔」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播