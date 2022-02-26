放話將境內外資國有化 俄前總統：與祭制裁國外交「沒必要」！

俄羅斯前總統梅德韋德夫面對外國制裁，嗆聲要將外國公司在俄國境內的資產收歸國有。（美聯社）

2022/02/26 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日揮軍入侵烏克蘭，歐美各國相繼對俄祭出制裁。對此，俄羅斯前總統梅德韋德夫（Dmitry Medvedev）週六（26日）嗆聲稱，制裁是「政治無能」（political impotence）的象徵，還威脅要將外國公司在俄國境內的資產收歸國有。

根據《CNN》報導，因為侵烏連帶被歐美制裁的俄國前總統梅德韋德夫，今天出面抨擊西方世界，宣稱制裁就是「政治無能」的象徵，「因為無法變俄羅斯的路線，才用這種無能的回應方式。還有就是美國希望藉由制裁俄羅斯，彌補先前從阿富汗「懦弱逃亡」等可恥決定的負面效果。」

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梅德韋德夫說，這些看似驚人的制裁禁令，不會改變任何事情；相反地，西方世界這一系列舉動，反而會讓俄羅斯更加堅定針對烏克蘭的軍事行動。

此外，梅德韋德夫還放話稱要將外國公司在俄羅斯境內持有地資產國有化；且外界制裁給俄羅斯一個充分理由去審查其與實施制裁國家的外交關係，「（維持）外交關係也沒那麼必要，是時候給大使館掛上門鎖，以後就跟這些國家拿望遠鏡，甚至是步槍瞄準鏡互相凝望」，暗示就算與歐美國家大動干戈也在所不惜。

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