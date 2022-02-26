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    不只蛇島13守軍！ 烏東前線部隊向俄軍放話：你們統統都會死！

    烏東前線的烏克蘭軍隊第56旅連長薩拉滕科（中）與同袍錄製影片向俄軍嗆聲。（圖翻攝自Юрій Бутусов 臉書）

    烏東前線的烏克蘭軍隊第56旅連長薩拉滕科（中）與同袍錄製影片向俄軍嗆聲。（圖翻攝自Юрій Бутусов 臉書）

    2022/02/26 19:22

    〔即時新聞／綜合報導〕繼烏克蘭茲米尼島（Zmiinyi，又稱蛇島）守軍回嗆俄軍「他Ｘ的去死吧」後，烏克蘭也出現不少部隊嗆聲俄羅斯聯邦軍隊的影片受到外界熱議。其中烏克蘭武裝部隊第56旅連長就霸氣向俄軍放話：「你們沒有誰能活著從這裡回去，統統都會死！我們不會放棄自己的任何一寸土地。」

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）24日拂曉揮軍入侵烏克蘭，當天便空襲烏國位於黑海的重要據點茲米尼島，烏國事後證實島上守軍全數陣亡。25日網上流傳一段似蛇島守軍與俄軍的對話，掀起熱議。對話中為俄軍軍艦發出最後通牒，要求島上烏軍放下武器投降，否則將開火；但守軍毫無畏懼，回嗆「他Ｘ的去死吧！」（Go fxxk yourself！），讓不少人對這些殉國士兵的英勇態度大為感佩。

    不僅如此，據白俄羅斯人權新聞網站《97憲章》（Хартия’97） 報導，部署在烏東頓內茨克（Donetsk）附近前線地區的烏克蘭軍隊第56旅連長薩拉滕科（Semen Salatenko），24日當天也與下屬同袍錄製影片向俄國嗆聲：「我是烏克蘭武裝部隊高級中尉、步兵連指揮官，這些是我的戰士。我們既不恐懼也不驚慌，我們不會放下武器，也不會容許暴君或殺人犯把他們的意志強加給我們，我們不會放棄自己的任何一寸土地。」

    薩拉滕科接著說：「或許這是我們的最後一場戰役。我不知道我是好人還是壞人，只有上帝能夠評斷，但我知道，我是一個好公民、好士兵，我是國家的保衛者，是她和平的護盾、是她戰時的利刃。不管你是誰，不管你有多少人，來就來吧！你將會見識到我們的憤怒與報復。滾出我們的土地！我們會戰鬥到最後一顆子彈。即便彈盡糧絕，我們也會赤手空拳跟你打到底！你們沒有誰能活著從這裡回去，統統都會死，我們的國家將會繼續繁榮和自由！榮歸烏克蘭！」

    這段影片近日在網路上瘋傳，目前並不知道薩拉滕科及其所屬的56旅狀況如何。此外，YouTube今天（26日）也流傳一段烏克蘭士兵25日在鏡頭前錄下要對俄羅斯軍隊說的話，「特別錄給俄國佬聽，讓他們他Ｘ的給我聽清楚：『伙計們，你們完蛋了！我們完全沒事，我們正在增加儲備，我們有戰機、戰車，我們有任何我們所需要的。你們這群可惡的傢伙，趕快他Ｘ的投降...立即停止侵略我的國家，不然我們就會毫不留情反擊！』。」

    烏克蘭士兵對著鏡頭向入侵的俄軍嗆聲。（圖翻攝自YT）

    烏克蘭士兵對著鏡頭向入侵的俄軍嗆聲。（圖翻攝自YT）

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