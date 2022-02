奇蹟！俄坦克蓄意輾壓民車 烏克蘭駕駛生還

2022/02/26 21:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯自24日進攻烏克蘭後,各地便傳出不少傷亡消息,至今已累計137人死亡、316人受傷,此外,街上1名駕駛行駛途中,恰巧碰上俄羅斯坦克,沒想到坦克直接朝駕駛方向輾壓,車輛完全損毀,所幸駕駛奇蹟生還,被目擊民眾救出。

根據英國媒體《每日郵報》報導,烏克蘭1名年邁駕駛行駛在基輔街區,前方駛來1輛俄羅斯坦克,沒想到坦克並未從旁繞道,反而轉向朝駕駛輾壓,隨即再倒車駛離,所幸駕駛奇蹟生還,還保有清楚意識。

據報導,車輛遭坦克完全壓毀,駕駛也被卡在車內無法動彈,目擊民眾拿起鐵棍將車門、車體撬開,將駕駛救出後送往醫院急救,但目前尚不清楚駕駛受傷程度。

目擊者貝爾巴什(Viktor Berbash)驚恐地說,「我看著1輛裝備武器的坦克駛來,但它卻沒有避開車輛,而是直接朝車輛撞擊,隨後又倒車離開。這絕對是為了好玩,並非偶然。」

Barbaric Russians run over a car of a civilian in Kyiv pic.twitter.com/C3j5CsLnrN

The man whose car was rammed and crushed by alleged Russian strela has been rescued,

Kyiv oblast#Ukraine pic.twitter.com/qqikd1Efel