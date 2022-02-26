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    奇蹟！俄坦克蓄意輾壓民車 烏克蘭駕駛生還

    烏克蘭1名駕駛行駛在基輔街區，遭俄羅斯坦克直接碾壓，所幸駕駛奇蹟生還，被目擊民眾救出。（圖擷取自Twitter_@no_itsmyturn）

    烏克蘭1名駕駛行駛在基輔街區，遭俄羅斯坦克直接碾壓，所幸駕駛奇蹟生還，被目擊民眾救出。（圖擷取自Twitter_@no_itsmyturn）

    2022/02/26 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自24日進攻烏克蘭後，各地便傳出不少傷亡消息，至今已累計137人死亡、316人受傷，此外，街上1名駕駛行駛途中，恰巧碰上俄羅斯坦克，沒想到坦克直接朝駕駛方向輾壓，車輛完全損毀，所幸駕駛奇蹟生還，被目擊民眾救出。

    根據英國媒體《每日郵報》報導，烏克蘭1名年邁駕駛行駛在基輔街區，前方駛來1輛俄羅斯坦克，沒想到坦克並未從旁繞道，反而轉向朝駕駛輾壓，隨即再倒車駛離，所幸駕駛奇蹟生還，還保有清楚意識。

    據報導，車輛遭坦克完全壓毀，駕駛也被卡在車內無法動彈，目擊民眾拿起鐵棍將車門、車體撬開，將駕駛救出後送往醫院急救，但目前尚不清楚駕駛受傷程度。

    目擊者貝爾巴什（Viktor Berbash）驚恐地說，「我看著1輛裝備武器的坦克駛來，但它卻沒有避開車輛，而是直接朝車輛撞擊，隨後又倒車離開。這絕對是為了好玩，並非偶然。」

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