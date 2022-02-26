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    澤倫斯基不撤離喊「要彈藥」 推文：是時候讓烏克蘭加入歐盟！

    有外媒引述消息稱，華府其實有準備撤離計畫，但澤倫斯基拒絕，還回應「我們需要的是彈藥，不是搭便車！」（法新社）

    有外媒引述消息稱，華府其實有準備撤離計畫，但澤倫斯基拒絕，還回應「我們需要的是彈藥，不是搭便車！」（法新社）

    2022/02/26 18:54

    〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯本月24日發動侵烏行動後，有關烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）從逃亡的傳聞甚囂塵上，但澤倫斯基不僅自拍影片證明自己還在基輔，展現續留首都浴血反抗的決心，稍早他更在推特上直言：「現在是時候讓烏克蘭加入歐盟了！」

    澤倫斯基今下午5點24分，於推特發文透露，他已與義大利總理德拉吉（Mario Draghi）通話，對方支持俄羅斯被踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT），同時也表明會提供烏國國防援助。此外，澤倫斯基也在文中公開喊話，直言此時此刻是歐洲歷史新一頁的開始，是時候讓烏克蘭加入歐盟，「烏克蘭必須成為歐盟的一員」！

    另據《華盛頓郵報》報導，美國政府因擔心烏克蘭總統人身安全，早前就準備幫助澤倫斯基從基輔撤離，但澤倫斯基到目前為止都拒絕離開，還上街頭自拍，向烏國國民信心喊話，強調自己會留在國內反抗俄國入侵。《美聯社》還透露，澤倫斯基不僅否決美國的提議，還回應表示「戰場就在這裡，我們需要的是彈藥，不是搭便車！」

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