澤倫斯基不撤離喊「要彈藥」 推文：是時候讓烏克蘭加入歐盟！

2022/02/26 18:54

〔即時新聞/綜合報導〕自俄羅斯本月24日發動侵烏行動後,有關烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)從逃亡的傳聞甚囂塵上,但澤倫斯基不僅自拍影片證明自己還在基輔,展現續留首都浴血反抗的決心,稍早他更在推特上直言:「現在是時候讓烏克蘭加入歐盟了!」

澤倫斯基今下午5點24分,於推特發文透露,他已與義大利總理德拉吉(Mario Draghi)通話,對方支持俄羅斯被踢出「環球銀行金融電信協會」(SWIFT),同時也表明會提供烏國國防援助。此外,澤倫斯基也在文中公開喊話,直言此時此刻是歐洲歷史新一頁的開始,是時候讓烏克蘭加入歐盟,「烏克蘭必須成為歐盟的一員」!

另據《華盛頓郵報》報導,美國政府因擔心烏克蘭總統人身安全,早前就準備幫助澤倫斯基從基輔撤離,但澤倫斯基到目前為止都拒絕離開,還上街頭自拍,向烏國國民信心喊話,強調自己會留在國內反抗俄國入侵。《美聯社》還透露,澤倫斯基不僅否決美國的提議,還回應表示「戰場就在這裡,我們需要的是彈藥,不是搭便車!」

This is the beginning of a new page in the history of our states ???????? ????????. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.