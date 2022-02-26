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    烏克蘭總統自拍影片「人還在基輔」 駁投降假新聞

    烏克蘭總統澤倫斯基稍早發布他人在基輔市內的推文，呼籲民眾不要相信「假新聞」。（圖擷取自@ZelenskyyUa官方推特）

    烏克蘭總統澤倫斯基稍早發布他人在基輔市內的推文，呼籲民眾不要相信「假新聞」。（圖擷取自@ZelenskyyUa官方推特）

    2022/02/26 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日拂曉派兵「三面夾擊」後，烏克蘭首都基輔（Kyiv）接連遭到飛彈襲擊，更與俄軍地面部隊爆發「街頭巷戰」。而誓言與基輔市長克里契科「共同捍衛」首都的烏國總統澤倫斯基，稍早也發布他人在市內的推文，呼籲民眾不要相信「假新聞」。

    《福斯新聞》報導，人在基輔採訪的記者因斯特（Trey Yingst）表示，俄軍已進入基輔市，距離他所在位置車程約10至15分鐘的地方，能聽到小型武器開火聲、爆炸聲，俄軍多方向發動攻擊，並與烏軍爆發「街頭巷戰」。

    因斯特轉述，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）及基輔市長克里契科（Vitaly Klitschko）將繼續待在首都，呼籲民眾也站出來捍衛國家。

    《福斯》另一篇最新報導提到，澤倫斯基透過推特影片表示，基輔市26日早晨的太陽升起後，他還待在基輔，他鬥志昂揚地說：「我們將捍衛我們的國家，因為我們的力量，在於我們的真誠。」

    澤倫斯基也提到，他今天將和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行對話，（國際）夥伴的武器及裝備，正在運往烏克蘭的路上。

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