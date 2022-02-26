兩面手法？普廷稱願和烏克蘭談判 竟煽動烏軍隊倒戈

普廷（見圖）向烏克蘭軍隊喊話，呼籲烏軍倒戈「奪取」政權，權力在手才有利談判。（法新社）

2022/02/26 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄國總統普廷（Vladimir Putin）24日下令進攻烏克蘭，引發國際抨擊，俄羅斯克里姆林宮25日指稱，俄方已準備好與烏克蘭展開談判，談判地點是白俄羅斯首都明斯克，但普廷也向烏克蘭軍隊喊話，呼籲烏軍倒戈「奪取」烏克蘭政權，聲稱權力在手才有利談判。

綜合外媒報導，普廷向烏克蘭軍隊喊話，呼籲他們「奪取」政權：「我再次呼籲烏克蘭武裝部隊軍人，別讓『新納粹』（用來嘲笑烏克蘭政府用詞）份子和烏克蘭激進民族主義者利用你的孩子、妻子和長輩作為人肉盾牌。」普廷更把砲口對準美國，抨擊「這一切的問題都是在外國顧問，尤其是美國顧問的建議下發生的」。

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普廷更宣稱，「把權力掌握在自己手中，你們（烏克蘭軍隊）會發現比起和在基輔的那群新納粹份子，你們和我們之間更容易達成協議。」喊話烏軍權力在手才有利談判。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）25日指出，俄方已準備好與烏克蘭展開談判，談判地點是白俄羅斯首都明斯克（Minsk）；儘管俄方有意談判，但內容須與烏克蘭的「中立國地位」有關，其中也將包含「非軍事化」（demilitarisation）承諾。

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