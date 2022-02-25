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    謠言終結站》烏俄開戰LIVE畫面曝光？ 影片為遊戲畫面

    近日網傳一段「武器C-RAM防衛系統和戰鬥機交戰」畫面影片，並標註「突發新聞（BREAKING NEWS）」、「直播（LIVE）」等字眼，還附上俄羅斯和烏克蘭國旗。台灣事實查核中心指出，網傳影片實際為軍事模擬遊戲畫面。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    近日網傳一段「武器C-RAM防衛系統和戰鬥機交戰」畫面影片，並標註「突發新聞（BREAKING NEWS）」、「直播（LIVE）」等字眼，還附上俄羅斯和烏克蘭國旗。台灣事實查核中心指出，網傳影片實際為軍事模擬遊戲畫面。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    2022/02/25 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳一段5分鐘影片，影片畫面為武器C-RAM防衛系統和戰鬥機交戰畫面，且有類似新聞畫面的邊框，標註「突發新聞（BREAKING NEWS）」、「直播（LIVE）」等字眼，並附上俄羅斯和烏克蘭國旗。對此，台灣事實查核中心指出，網傳影片以突發新聞字卡，誤導為新聞直播畫面，但實際為軍事模擬遊戲畫面。

    台灣事實查核中心25日發布報告，網傳影片畫面中出現一抖音帳號，進一步檢索發現，該抖音帳號在2月18日發布長達10分鐘的影片，網傳影片與抖音帳號上傳影片的前3分鐘畫面完全一樣。

    報告指出，烏俄戰爭是在2月24日開打，原始影片發布時間早在戰爭開打之前一週上傳，可知此段影片與烏俄戰爭事件不相關。

    查核中心將網傳影片的第36秒畫面擷圖，進行以圖反搜，發現此為一款軍事模擬遊戲，由波希米亞互動工作室開發，在2013年9月12日發行。

    查核中心擷取網傳影片的另一畫面，進行以圖反搜，在一網站找到長度為3分12秒的影片，經比對，此影片與網傳影片從00:04至3:00分處高度雷同，均有海岸邊的地景、同一軍事武器及地面設施；不過影片標題標示，此影片是「ArmA 3 的A-10攻擊機和防空坦克模擬畫面」。

    進一步檢視影片發現，影片是由頻道「Compared Comparison」於2021年1月2日發布在YouTube上，此頻道簡介指出，影片為軍事模擬畫面，此頻道上傳這些影片並不是崇尚戰爭，而是對遊戲的熱愛。

    西班牙查核組織《Maldita》昨（24）日針對網傳影片發布查核報告指出，此影片為遊戲模擬畫面，並非真實戰爭現場。

    綜合以上可知，傳言為「錯誤」訊息。

    網傳畫面與擷圖反搜結果比對圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    網傳畫面與擷圖反搜結果比對圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    網傳畫面與擷圖反搜結果比對圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

    網傳畫面與擷圖反搜結果比對圖。（圖擷取自台灣事實查核中心）

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