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    菲國人民革命36週年 民眾上街籲阻小馬可仕掌權

    今年菲律賓總統大選，馬可仕獨子小馬可仕當選機會大。成千上萬民眾今天走上街頭，呼籲阻止馬可仕家族復辟，以免專制再起。（法新社）

    今年菲律賓總統大選，馬可仕獨子小馬可仕當選機會大。成千上萬民眾今天走上街頭，呼籲阻止馬可仕家族復辟，以免專制再起。（法新社）

    2022/02/25 21:23

    〔中央社〕36年前的今天，菲律賓人民不流血推翻馬可仕政權，但今年總統大選，馬可仕獨子小馬可仕當選機會大。成千上萬民眾今天走上街頭，呼籲阻止馬可仕家族復辟，以免專制再起。

    1986年2月22日，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙大道（EDSA），以肉身抵擋坦克和軍隊，並於25日不流血推翻執政20年的前總統馬可仕（Ferdinand Marcos），被稱為「人民力量革命」。

    時隔36年，今年5月9日菲律賓將舉行總統大選，小馬可仕（Bongbong Marcos）1月下旬民調支持率高達6成，搭檔副手薩拉（Sara Duterte）是現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）長女，副總統選舉民調支持率也達5成，當選聲勢旺。

    今天在乙沙大道的人民力量紀念碑旁，成千上萬民眾聚集紀念推翻馬可仕戒嚴統治，高舉「向馬可仕-杜特蒂說不」，並吶喊「別讓戒嚴再起」、「馬可仕是傀儡、獨裁者、法西斯主義者」，呼籲選民別讓小馬可仕、薩拉當選。

    出席活動的「菲律賓憂思藝術家」組織（Concerned Artists of the Philippines，CAP）成員歐拉特（Don Olarte）說：「我們必須阻止他（小馬可仕）勝選，因為他來自一個非常非常貪腐的家庭，讓菲律賓背負沉重的債務，而且在他父親的時代，他們犯下許多法外殺戳。直到現在，他的家人還靠著偷來的財富過活。」

    他認為，杜特蒂政府透過抹紅和以反恐為由逮捕社運人士，已經使菲律賓的言論自由快要消失無蹤。小馬可仕若掌權，菲律賓可能面臨貪污、掃毒戰殺戳、侵犯言論自由和外國資本入侵等現有問題的「加強版」。

    歐拉特告訴中央社記者：「我猜如果他勝選，菲律賓的處境將比我們現在還要糟得多。」

    菲律賓學生聯盟（LFS）大馬尼拉分部成員艾德（Zedrick Eder）說：「對馬可仕和杜特蒂家族重回總統府的恐懼和質疑其來有自，因為歷史告訴我們，我們不想經歷過去曾發生的事，年輕一代不想為了馬可仕家族的財富而經歷流血、飢餓和死亡，犧牲他們的生活。」

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