為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲國總統候選人小馬可仕：在南海部署軍隊捍衛領海

    菲國民眾去年11月針對中國與菲律賓的南海主權爭議，在馬卡蒂的中國領事館外抗議。（美聯社檔案照）

    菲國民眾去年11月針對中國與菲律賓的南海主權爭議，在馬卡蒂的中國領事館外抗議。（美聯社檔案照）

    2022/02/15 23:59

    〔編譯管淑平／綜合報導〕角逐5月菲律賓總統大選的菲國前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），15日在政見辯論會上表示，他希望菲國在南海軍事部署，「不是要朝船隻開火」，而是要在這場與中國長期以來的主權爭議中，捍衛自己的海域。

    小馬可仕15日在總統候選人電視辯論會上，提出在南海部署海軍軍艦或者海岸巡防隊的構想，讓菲國漁民可以自由地在該海域作業。他說，他不會將軍事做為解決南海主權爭議的優先選項，而且會繼續與中國交往政策這個「正確方式」；主張在南海部署軍隊的理由，是讓南海有政府力量存在，「向中國展現，我們在捍衛我們認為的我國領海。」

    這場電視辯論會由菲國教會領袖奎博洛伊（Apollo Carreon Quiboloy）旗下媒體SMNI主辦，5月9日總統選舉的10名候選人，僅小馬可仕等4人出席，其他主要候選人：菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）、副總統羅貝多（Leni Robredo）和參議員賴克遜（Panfilo Lacson），都因奎博洛伊已經表態支持小馬可仕和競選搭檔、總統杜特蒂女兒薩拉，拒絕出席辯論會。

    目前小馬可仕民調支持度領先。他在辯論會上也談到菲律賓與美國的關係，「特別，而且非常重要」，他會在美、中之間「非常、非常小心平衡」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由開講》印菲合作 威懾中共進犯船隻
    2022/01/25 10:40

    自由開講》印菲合作 威懾中共進犯船隻
    膝蓋軟了？菲律賓總統：儘管與中國有領海爭議、彼此仍是好友
    2021/12/15 12:09

    膝蓋軟了？菲律賓總統：儘管與中國有領海爭議、彼此仍是好友

    台北燈會「強運藝人」花燈超吸金！
    中國要求移除南海仁愛礁擱淺軍艦 菲律賓說「不」
    2021/11/26 07:39

    中國要求移除南海仁愛礁擱淺軍艦 菲律賓說「不」
    菲律賓參院議長指中國霸凌 力推劃定菲國海域
    2021/11/25 00:01

    菲律賓參院議長指中國霸凌 力推劃定菲國海域

    血拼住宿首選林口亞昕喜來登 自由免費帶你住
    菲國明年總統大選 小馬可仕可能參加
    2015/08/27 06:00

    菲國明年總統大選 小馬可仕可能參加
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播