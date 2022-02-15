菲國總統候選人小馬可仕：在南海部署軍隊捍衛領海

菲國民眾去年11月針對中國與菲律賓的南海主權爭議，在馬卡蒂的中國領事館外抗議。（美聯社檔案照）

2022/02/15 23:59

〔編譯管淑平／綜合報導〕角逐5月菲律賓總統大選的菲國前獨裁者馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），15日在政見辯論會上表示，他希望菲國在南海軍事部署，「不是要朝船隻開火」，而是要在這場與中國長期以來的主權爭議中，捍衛自己的海域。

小馬可仕15日在總統候選人電視辯論會上，提出在南海部署海軍軍艦或者海岸巡防隊的構想，讓菲國漁民可以自由地在該海域作業。他說，他不會將軍事做為解決南海主權爭議的優先選項，而且會繼續與中國交往政策這個「正確方式」；主張在南海部署軍隊的理由，是讓南海有政府力量存在，「向中國展現，我們在捍衛我們認為的我國領海。」

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這場電視辯論會由菲國教會領袖奎博洛伊（Apollo Carreon Quiboloy）旗下媒體SMNI主辦，5月9日總統選舉的10名候選人，僅小馬可仕等4人出席，其他主要候選人：菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）、副總統羅貝多（Leni Robredo）和參議員賴克遜（Panfilo Lacson），都因奎博洛伊已經表態支持小馬可仕和競選搭檔、總統杜特蒂女兒薩拉，拒絕出席辯論會。

目前小馬可仕民調支持度領先。他在辯論會上也談到菲律賓與美國的關係，「特別，而且非常重要」，他會在美、中之間「非常、非常小心平衡」。

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