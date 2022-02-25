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    俄羅斯武攻烏克蘭 14國駐日大使齊聚挺烏克蘭

    2022/02/25 00:39

    〔中央社〕俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，包括美國、英國、喬治亞、冰島等14國駐日大使齊聚東京表明力挺烏克蘭。

    日本朝日新聞報導，14國駐日大使今天上午齊聚東京，表達力挺烏克蘭的決心。這些大使先是拿出自己國家的國旗，之後一起拿出烏克蘭國旗，表明團結挺烏克蘭。

    烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）說：「世界各國與我們同在，這對烏克蘭人來說是非常重要的訊息。為了有一個不被武力改變國境的正常世界，我們一定要奮鬥到底。」

    發起這場14國駐日大使力挺烏克蘭行動的是喬治亞駐日大使館。包括保加利亞、加拿大、冰島、拉脫維亞、立陶宛、烏克蘭、挪威、波蘭、羅馬尼亞、英國、美國等14國駐日大使或大使館相關人員齊聚。

    喬治亞駐日大使列札瓦（Teimuraz Lezhava）說：「喬治亞於2008年也經歷過同烏克蘭一樣的苦難，對於遭受威脅有切身之痛。世界各國一定要團結因應才行，現在我們是一體的。」

    不過，就在14國駐日大使表明力挺烏克蘭之後不久，俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭發動特別軍事作戰。（編輯：楊昭彥）1110225

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