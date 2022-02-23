振興疫後經濟！港府宣布發放3.5萬「電子消費券」

香港財政司23日宣布，將向18歲以上民眾等人，分期發放總價1萬元港幣（約新台幣3.5萬元）的消費券，圖為香港銅鑼灣當地商城，民眾大多戴著口罩防疫。（路透）

2022/02/23 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港目前飽受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情衝擊，進而使經濟再次萎靡，對此，港府財政司23日宣布，將借鏡去年的經驗，向18歲以上民眾等人，分期發放總價1萬元港幣（約新台幣3.5萬元）的消費券，4月將先發5000元港幣（約新台幣1.7萬元）。

根據港媒《星島日報》報導，為因應疫情對香港經濟造成的影響，港府財政司司長陳茂波表示，將借鏡去年曾推出「消費券計劃」的政策，透過官民合作的方式，推出新一輪消費券，盼能振興經濟。

請繼續往下閱讀...

陳茂波指出，這波消費券發放的主要對象為18歲或以上香港永久性居民，及新來到香港的人士，將分期發放總額1萬元港幣的電子消費券，估能讓660萬民眾受惠，首波發放將於4月開始，針對先前已成功登記且符合資格的630萬人。

報導指出，港府會透過臨時撥款決議案的動議，向立法會表明會於決議案通過後隨時動用消費券計劃的撥款。陳茂波盼望能以消費券計劃，為疫情平穩後的市場注入動力，同時鞏固商戶及市民使用電子支付的習慣，促進數位經濟發展。

陳茂波透露，此次政策計劃共將耗資664億港幣（約台幣2372億元），詳情將盡速公告。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法