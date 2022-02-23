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    繼「抱臉木乃伊」後又有新發現 秘魯考古學家發現大批殉葬者

    秘魯考古團隊近期在卡哈馬基亞考古遺址中，發現8名兒童及12名成人的遺體。（路透）

    秘魯考古團隊近期在卡哈馬基亞考古遺址中，發現8名兒童及12名成人的遺體。（路透）

    2022/02/23 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯考古又有新發現！位於首都利馬東部約25公里的卡哈馬基亞（Cajamarquilla）考古遺址中，發現8名兒童及12名成人的遺體，而這些人很有可能是「殉葬者」。

    根據《路透》報導，秘魯考古團隊去年11月26日在位於首都利馬東部約25公里的卡哈馬基亞考古遺址中發現一具遺體，全身蜷曲被繩索捆綁，雙手遮住半張臉。考古團隊近期又在卡哈馬基亞遺址有重大發現，發現了約是800至1200年前的殉葬者遺體，分別為8名兒童、12名成人，而這些遺體有部分是木乃伊，部分則是骨骸，考古團隊研判，他們很有可能是為了陪伴墓穴中安葬「主體」而犧牲的殉葬者。

    秘魯聖馬可國立大學考古學家盧納（Pieter Van Dalen Luna）表示，對這些殉葬者來說，死亡並不是結束，而是前往死者居住的世界，當時人們認為死者的靈魂會成為在世者的守護者。而做為殉葬儀式的一部分，這些殉葬者的身上也發現一些「暴力證據」。盧納提到卡哈馬基亞考古遺址只被挖掘不到1％，「我想卡哈馬基亞還有很多故事想告訴我們」。

    至於此次出土的這批殉葬者，是否與先前發現的「抱臉木乃伊」有關，盧納認為，抱臉木乃伊可能原本要和這些殉葬者一起埋葬。隸屬同一考古團隊的專家花曼（Yomira Huaman）提到，「抱臉木乃伊」可能是一位35歲的男性，在死後製成木乃伊時已切除所有內臟。

    考古團隊推測，8名兒童及12名成人應該是為了殉葬而埋入墓穴。（路透）

    考古團隊推測，8名兒童及12名成人應該是為了殉葬而埋入墓穴。（路透）

    挖掘到的殉葬者中，也有嬰兒木乃伊。（法新社）

    挖掘到的殉葬者中，也有嬰兒木乃伊。（法新社）

    秘魯聖馬可國立大學考古學家盧納表示，卡哈馬基亞考古遺址只被挖掘不到1％。（美聯社）

    秘魯聖馬可國立大學考古學家盧納表示，卡哈馬基亞考古遺址只被挖掘不到1％。（美聯社）

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