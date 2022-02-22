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    普廷一出手震驚全球 多國要求聯合國安理會緊急開會

    普廷承認烏東兩共和國獨立地位，目前已有多國呼籲聯合國安理會召開會議應對。圖為烏克蘭示威群眾。（法新社）

    普廷承認烏東兩共和國獨立地位，目前已有多國呼籲聯合國安理會召開會議應對。圖為烏克蘭示威群眾。（法新社）

    2022/02/22 07:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個共和國的獨立地位，引發世界震撼。針對俄羅斯突如其來的舉動，西方各國皆認為俄羅斯此舉侵犯烏克蘭主權，並要求聯合國安理會必須立即召開緊急會議。

    綜合外媒報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）於當地時間21日在推特表示：「由於俄羅斯的非法行為，烏克蘭要求聯合國安理會召開緊急會議。我們已經向安理會發送了請求。」

    法國總統府「愛麗舍宮」21日發表聲明，表示法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）譴責普廷承認烏東2共和國獨立的舉動，馬克宏也要求聯合國安理會召開緊急會議，並通過具有針對性的制裁行動。

    外交人士透露，美國、英國也已經要求聯合國安理會針對烏克蘭問題舉行會議。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在一份聲明中提到，聯合國安理會必須要求俄羅斯尊重烏克蘭的主權及領土完整性，烏克蘭也是聯合國會員國之一。

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