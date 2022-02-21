臉書高層涉誘姦13歲少年 遭民間組織設局踢爆

涉誘姦13歲少年的前臉書全球社群發展經理邁爾斯。（擷取自YouTube影片）

2022/02/21 16:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕臉書（Facebook）要求用戶必須年滿13歲方可開設帳號，還大力取締有關兒童性剝削或危害兒童的內容，不過如今卻傳出臉書高層主管涉誘姦13歲少年，卻遭民間反戀童癖組織設局揭發的醜聞！

據美國科技網站《TechCrunch》報導，臉書的母公司Meta向證實，一段影片在YouTube上瘋傳後，該公司不再聘用35歲的邁爾斯（Jeren A. Miles），他原任臉書全球社群發展經理。隨後這段影片又被有「美國PTT」之稱的網路論壇Reddit和其他網站轉發。邁爾斯是在一場由業餘人員策畫的戀童癖誘捕行動中失風。

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這段兩個小時的影片是由一個名爲「印第安納波利斯市的掠奪者捕手」（Predator Catchers Indianapolis）的業餘組織，上傳到YouTube主頁，影片中邁爾斯雖沒有人贓俱獲，被抓到任何性行爲，他沒承認任何具體的性行爲，也沒有承認任何意圖進行任何性行爲。

但影片中確實有兩個人在質問邁爾斯，過程中邁爾斯承認與一名13歲男孩進行了生動而不恰當、令人髮指的「交流」。邁爾斯隨後刪除了他在臉書和推特（Twitter）等網站上的社交資料，且已因這件事從臉書離職。

Meta發言人普薩特里（Drew Pusateri）說：「這些指控的嚴重性怎麽說都不過分，這個人已不再受雇於臉書公司。我們正在積極調查相關情況，目前無法提供進一步的評論。」Meta沒有說明邁爾斯是被解雇還是自願辭職。

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