他吃生魚片沾過量芥末 引劇烈咳嗽、休克險喪命

泰國1名網友近期在社群平台分享，他日前與妻子外出用餐，吃生魚片時他沾了過量芥末，吞下後導致劇烈咳嗽，一度窒息，接著昏過去。示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博）

2022/02/17 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名網友近期在社群平台分享，他日前與妻子外出用餐，吃生魚片時他沾了過量芥末，吞下後導致劇烈咳嗽，一度窒息，接著昏過去，幸好太太與餐館老闆即時上前救助，不久後逐漸恢復意識，撿回小命，他將此經驗公開，希望藉此提醒民眾需多加小心。

綜合外媒報導，這名網友於13日在臉書發文，並附上1段影片，內文提到他日前與太太外出用餐，其中點了1盤生魚片，他當時在生魚片上沾了大量芥末，吞下後就立刻被芥末嗆到，開始劇烈咳嗽，一度無法呼吸，接著昏倒在椅子上。

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公開影像可見，這名網友昏倒後，幸好太太與餐廳老闆即時上前救援，2人扶正男子、連續拍打男子背部，他才逐漸恢復意識，保住小命。

這名網友說，醒來後他對於自己昏倒經過毫無印象，是太太與老闆告知才瞭解事情緣由，因此決定將事發細節公開至網路，希望藉此提醒民眾，如食用生魚片時，切勿沾過量的芥末避免發生意外。

網友看到Po文和影片後，紛紛留言表達不同看法，有人說「希望你早日康復」、「太嚇人了」、「芥末真的有很強的後勁，須小心食用的份量」、「建議你去看醫生，檢查背部與胸口」。

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