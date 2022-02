2022/02/21 15:16

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗今(21日)驚傳一架戰機墜毀在大不里士(Tabriz),戰機撞進學校體育場,造成至少3人死亡。

綜合外媒報導,1架戰機墜毀在伊朗西北部的大不里士市區,戰機撞進學校體育場,造成至少3人死亡,其中2名是飛行員,現場火勢猛烈,消防單位正積極滅火中,官方沒有具體說明這架飛機是否屬於伊朗的,也沒有提供進一步的細節。

#BREAKING Three killed in a warplane crash near sports hall and school in Tabriz: #Iran state tv pic.twitter.com/5TVOGNW7oZ