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    慕尼黑安全會議 北約、歐盟、德國齊轟中俄企圖改寫國際秩序

    19日在德國慕尼黑召開的慕尼黑安全會議，多名西方國家領袖提出警告，俄羅斯和中國都正尋求用自己的那套秩序，「取代現行國際規則」。（美聯社）

    19日在德國慕尼黑召開的慕尼黑安全會議，多名西方國家領袖提出警告，俄羅斯和中國都正尋求用自己的那套秩序，「取代現行國際規則」。（美聯社）

    2022/02/20 00:37

    〔編譯管淑平／綜合報導〕包括北大西洋公約組織（NATO）、歐盟和德國在內，多名西方國家領袖19日在德國慕尼黑召開的「慕尼黑安全會議」上提出警告，指俄羅斯和中國都正尋求用自己的那套秩序，「取代現行國際規則」，強加實施專制統治模式。

    法新社19日報導，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）19日在這場會議上說，「我們現在首次目睹北京加入莫斯科，呼籲北約停止納入新的成員」，「這是企圖掌控自由國家的命運，要改寫國際規範，並且強加實施他們那套專制治理模式」。

    歐盟執委會主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）的談話更強硬，指控莫斯科「赤裸裸地企圖」改寫全球秩序；俄羅斯和中國都在尋求「取代現行國際規則，他們偏好強者為王甚於法治，恫嚇而非自決」。

    德國總理蕭茲（Olaf Scholz）警告，不要透過冷戰眼光看現在的世界，現在世界已不再是共產主義和資本主義國家二分法，「各國的不同在於專制，在於我們的治國方式，在於民主」。

    他說，「絕對很清楚的是，我們正進入一個多極世界」，「你能確定的是，亞洲其他即將興起或者既有大國將不會接受」中國或俄羅斯任何打造他們自己勢力或利益範圍的企圖，「韓國不會，日本不會，越南、印尼、馬來西亞都不會」。

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