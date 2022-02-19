為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    頻揭俄侵烏計畫遭指唯恐不亂 拜登：不讓俄計謀得逞

    拜登本週末將待在白宮監控俄烏局勢發展。（美聯社）

    拜登本週末將待在白宮監控俄烏局勢發展。（美聯社）

    2022/02/19 15:56

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，美國多次警告俄國即將進攻，但遭到外界質疑美國「求戰」。對此，美國總統拜登18日解釋，美方「大聲喊出」俄國的企圖，旨在防止俄國順利捏造藉口入侵烏克蘭。

    拜登在18日稍早的記者會上明確表示，他「相信」俄國總統普廷會在幾天內下令軍隊大舉入侵烏克蘭，且會以烏國首都基輔為目標。17日，拜登的說法僅為「我的感覺是（入侵）幾天內就會發生」；數日前則是指「極高機率在數週或數日內入侵」，顯見語氣一次比一次強烈且堅定。

    對比之下，俄國方面一直否認入侵計畫，並反控美方「歇斯底里」，導致外界質疑美國才是「求戰」的一方。

    拜登18日稍晚透過「推特」的總統官方帳號發文對外界疑問做出解釋，「我們大聲喊出俄國的計畫，不是因為我們想要一場衝突，而是因為我們正無所不用其極，消除俄國為了合理化入侵烏克蘭而製造的藉口。如果俄國推進計畫，就必須為災難性且毫不必要的開戰決策負起責任。」

    拜登指控俄國企圖散布烏克蘭準備攻擊烏東頓內茨（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）親俄分離主義陣營的謠言，進而採取軍事行動；他也抨擊俄國媒體胡扯烏克蘭在烏東執行「種族屠殺」，並讚賞基輔當局判斷精準、行動克制，沒有掉入俄國設下的戰爭陷阱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏東親俄勢力 宣布軍隊全面動員
    2022/02/19 15:40

    烏東親俄勢力 宣布軍隊全面動員
    美情報：俄國列烏克蘭高官名單 一旦入侵將展開暗殺
    2022/02/19 11:04

    美情報：俄國列烏克蘭高官名單 一旦入侵將展開暗殺

    首家服務業參與綠色金融 響應環境永續
    衛星拍到了！俄軍在烏克蘭邊境大幅增加直升機部隊
    2022/02/19 10:16

    衛星拍到了！俄軍在烏克蘭邊境大幅增加直升機部隊
    俄烏衝突迫在眉睫 美國防部官員：近一半俄軍已就攻擊位置
    2022/02/19 09:04

    俄烏衝突迫在眉睫 美國防部官員：近一半俄軍已就攻擊位置

    日本老藥廠 靠「吃糖減肥」翻身！
    市場緊盯俄烏局勢 美股盤前下挫
    2022/02/17 20:26

    市場緊盯俄烏局勢 美股盤前下挫
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播