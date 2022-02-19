頻揭俄侵烏計畫遭指唯恐不亂 拜登：不讓俄計謀得逞

拜登本週末將待在白宮監控俄烏局勢發展。（美聯社）

2022/02/19 15:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭情勢緊張，美國多次警告俄國即將進攻，但遭到外界質疑美國「求戰」。對此，美國總統拜登18日解釋，美方「大聲喊出」俄國的企圖，旨在防止俄國順利捏造藉口入侵烏克蘭。

拜登在18日稍早的記者會上明確表示，他「相信」俄國總統普廷會在幾天內下令軍隊大舉入侵烏克蘭，且會以烏國首都基輔為目標。17日，拜登的說法僅為「我的感覺是（入侵）幾天內就會發生」；數日前則是指「極高機率在數週或數日內入侵」，顯見語氣一次比一次強烈且堅定。

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對比之下，俄國方面一直否認入侵計畫，並反控美方「歇斯底里」，導致外界質疑美國才是「求戰」的一方。

拜登18日稍晚透過「推特」的總統官方帳號發文對外界疑問做出解釋，「我們大聲喊出俄國的計畫，不是因為我們想要一場衝突，而是因為我們正無所不用其極，消除俄國為了合理化入侵烏克蘭而製造的藉口。如果俄國推進計畫，就必須為災難性且毫不必要的開戰決策負起責任。」

拜登指控俄國企圖散布烏克蘭準備攻擊烏東頓內茨（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）親俄分離主義陣營的謠言，進而採取軍事行動；他也抨擊俄國媒體胡扯烏克蘭在烏東執行「種族屠殺」，並讚賞基輔當局判斷精準、行動克制，沒有掉入俄國設下的戰爭陷阱。

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