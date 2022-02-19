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    不想努力了？他見英國女王第一句話竟說「想幫您顧狗」

    英國女王伊麗莎白二世。（法新社）

    英國女王伊麗莎白二世。（法新社）

    2022/02/19 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕阿姨我不想努力了？前象牙海岸裔（République de Côte d'Ivoire）足球運動員埃布埃（Emmanuel Eboué），近日透露，他曾當面向英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）說，自己不想踢足球了，只想幫女王顧狗，幽默談話逗得大家都笑了。

    根據英媒《每日星報》報導，目前已經退休的足球員埃布埃，曾在2004年至2011年在英超兵工廠（暱稱槍手，Gunners）踢球長達7年之久，在場上擔任右後衛而廣為人知的他，表現相當具有侵略性，而且還很有幽默感。

    2007年，英超兵工廠隊曾親赴白金漢宮（Buckingham Palace）拜訪英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），當時，埃布埃竟不顧時任隊長亨利（Thierry Henry）的警告，斗膽地向女王殿下提出請求，表示想幫她顧狗，惹的大家哄堂大笑。

    埃布埃向《每日電訊報》（The Telegraph）回憶道，伊麗莎白二世走進來與球隊會面後，先分別向每個足球員握手，當下，他見著了女王所飼養的柯基狗，便嚷嚷著說：「女士，我很好，謝謝您，但求您了，我不想再當足球員了，我想照顧您養的狗，帶牠去散步、幫牠洗澡、餵牠吃飯，我想變成（替您）養狗的人。」

    埃布埃透露，他說完這番話後，不只女王笑了，就連菲利普親王（Prince Philip）都忍不住笑意，整個兵工廠隊的球員，也被他逗得樂不可支。

    英國也有傳言稱，女王伊麗莎白二世是「兵工廠隊的球迷」（Gooner）。

    前象牙海岸裔足球運動員埃布埃。（圖擷取自＠Emmanuel Eboué臉書）

    前象牙海岸裔足球運動員埃布埃。（圖擷取自＠Emmanuel Eboué臉書）

    英國女王近日與狗狗互動的可愛畫面。（圖擷取自The Royal Family Channel官方YouTube）

    英國女王近日與狗狗互動的可愛畫面。（圖擷取自The Royal Family Channel官方YouTube）

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