香港防疫急轉直下誰該背鍋？ 德媒曝3大關鍵原因

香港當前疫情非常嚴峻，單日確診、死亡數屢創新高。（路透）

2022/02/19 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）香港當前疫情非常嚴峻，單日確診、死亡數屢創新高，然當地今年初仍處於穩定可控的狀況，短短一個多月內出現如此劇變，有外媒刊文揭露香港疫情淪陷的3大關鍵因素。

根據《德國之聲》報導，香港政府在2月初就承認，當地正面臨抗疫2年多以來最惡劣的情況，過去一週內疫情持續惡化，香港本土確診案例每日均破千例，17日更創下單日6116例確診、24例死亡的新高紀錄。

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為了解釋短時間內出現如此劇變的原因，《德國之聲》進一步統整各方專家學者與報導的觀點，整理出3大因素，分別為「Omicron變異株傳播力強、突破防疫」、「老人疫苗施打率過低」、「港府難堅持清零或共存」。

文章指出，當前香港經歷的第5波疫情，以Omicron變異株為主，而此一病毒雖然較為溫和，但傳播力強，很輕易地便突破既有的防疫體制，進入社區廣泛傳播。

其次，年長者施打率不足也是疫情突破管控的原因之一，按香港衛生署最新公布的最新數據，香港70歲以上，染疫高風險的老年人口，第1劑接種率竟僅約58％，80歲及以上人士甚至有高達7成多連第1劑都還沒打。

文章將最後一個關鍵原因歸因於政治因素，香港政府雖一直跟隨北京的「動態清零」防疫政策，但香港實務上仍保持著與中國本土不同的自由程度，因此無法動用中國當局全套威權工作阻止病毒傳播，進一步導致港府在堅持清零的同時，落入進退不得的尷尬處境。

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