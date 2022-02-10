香港再增逾980例確診 專家籲讓輕症者居家隔離

香港武肺疫情急遽升溫，繼昨日新增確診破千例後，今日再新增逾980例確診案例。針對疫情迅速升溫，有專家表示目前香港的人力資源已無法應對疫情，建議應讓輕症患者居家隔離。（路透）

2022/02/10 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽升溫，繼昨日新增確診破千例後，今日再新增逾980例確診案例。針對疫情迅速升溫，有專家表示目前香港的人力資源已無法應對疫情，建議應讓輕症患者居家隔離。也有專家指出，未來幾天疫情會持續升溫，預估將有2600人至5000人受感染。

香港近日武肺確診屢創新高，多家港媒報導稱，有消息指今日新增約986例確診個案，目前大約有300例初步陽性個案。在昨日新增確診破千例後，港府再新增70處納入強制檢測名單，其中53處是初步陽性檢測個案或陽性檢測個案曾到訪的地點，其餘17處則是污水樣本檢測呈陽性，地點包含元朗區、深水埗和沙田區等處。

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針對疫情急遽升溫，醫療系統遭受過量負荷，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指出，目前香港的人力資源已無法應對疫情，許多檢疫設施已經爆滿，並指目前最重要的是保護長者及醫療系統，以及比照季節性流感的做法，讓病症輕微的民眾到18區政府門診求醫，並在家進行隔離，以免急診室被癱瘓。他也提醒在家隔離的患者，應戴好口罩及留在房間，離開房間就應配戴兩個口罩。

據《香港01》報導，香港中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安指出，確診案例從被感染到確診的過程為7日，推測昨日的確診數是反映大年初二的數據，每1個確診者傳染給1.8人，Omicron及Delta變種病毒傳播至下一代的時間約2日半，估算下來未來幾天確診數會持續上升，預計將有2600人至5000人受感染。郭健安也推估，到2月底至3月初，疫情將到達頂峰，之後將慢慢回落。

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