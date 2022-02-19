為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本再添8萬多例確診 東京都連續18天單日新增確診破萬例

    日本19日新增8萬7723例確診病例、211例死亡病例，連續4天維持在單日死亡病例200例以上記錄。示意圖。（法新社）

    日本19日新增8萬7723例確診病例、211例死亡病例，連續4天維持在單日死亡病例200例以上記錄。示意圖。（法新社）

    2022/02/19 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒；據最新統計，日本19日新增8萬7723例確診病例、211例死亡病例，連續4天維持在單日死亡病例200例以上記錄。地方疫情部分，東京都自本月以來單日新增病例數皆突破萬例，18日也刷新今年單日新增死亡病例數最高紀錄。

    根據《NHK》報導，日本18日統計，全國累計新增8萬7723例確診、211例死亡病例，單日新增死亡病例數連續4天維持在200例以上記錄。截至最新，日本全境累計確診病例達434萬5097例，累計死亡病例達2萬1483例。

    各地區疫情中，仍以東京都新增1萬6129例佔最多數，又據《NHK》報導，東京都18日新增26例死亡，為今年最高紀錄，確診病例有近7成都是在醫院的老人機構中感染。

    自本月以來，東京都單日新增病例數都維持在單日新增破萬例紀錄，東京都武漢肺炎患者病床使用率達到59.5%，在宅療養患者則達9萬2832人，持續刷新疫情以來最高紀錄。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    比爾蓋茲：武漢肺炎風險已大幅降低 另一場大流行即將到來
    2022/02/19 09:32

    比爾蓋茲：武漢肺炎風險已大幅降低 另一場大流行即將到來
    阿嬤心疼！ 傳真子公主赴紐約生活困頓 上皇后可能拿老本接濟
    2022/02/19 06:03

    阿嬤心疼！ 傳真子公主赴紐約生活困頓 上皇后可能拿老本接濟

    藍線首席 【大同莊園3】正式公開
    本土＋16 僅1例居隔陰轉陽／宗教協會聚餐歡唱 狂增15例
    2022/02/19 05:30

    本土＋16 僅1例居隔陰轉陽／宗教協會聚餐歡唱 狂增15例
    雙北足跡多 北市發送逾2千封簡訊
    2022/02/19 05:30

    雙北足跡多 北市發送逾2千封簡訊

    元大人壽 推台股基金投資型保單
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播