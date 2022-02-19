日本再添8萬多例確診 東京都連續18天單日新增確診破萬例

日本19日新增8萬7723例確診病例、211例死亡病例，連續4天維持在單日死亡病例200例以上記錄。示意圖。（法新社）

2022/02/19 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒；據最新統計，日本19日新增8萬7723例確診病例、211例死亡病例，連續4天維持在單日死亡病例200例以上記錄。地方疫情部分，東京都自本月以來單日新增病例數皆突破萬例，18日也刷新今年單日新增死亡病例數最高紀錄。

根據《NHK》報導，日本18日統計，全國累計新增8萬7723例確診、211例死亡病例，單日新增死亡病例數連續4天維持在200例以上記錄。截至最新，日本全境累計確診病例達434萬5097例，累計死亡病例達2萬1483例。

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各地區疫情中，仍以東京都新增1萬6129例佔最多數，又據《NHK》報導，東京都18日新增26例死亡，為今年最高紀錄，確診病例有近7成都是在醫院的老人機構中感染。

自本月以來，東京都單日新增病例數都維持在單日新增破萬例紀錄，東京都武漢肺炎患者病床使用率達到59.5%，在宅療養患者則達9萬2832人，持續刷新疫情以來最高紀錄。

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